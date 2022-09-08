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  • Sprødt gyldenbrunt ristet brød hver dag
  • Sprødt gyldenbrunt ristet brød hver dag
  • Sprødt gyldenbrunt ristet brød hver dag
  • Sprødt gyldenbrunt ristet brød hver dag
  • Sprødt gyldenbrunt ristet brød hver dag
  • Sprødt gyldenbrunt ristet brød hver dag
  • Sprødt gyldenbrunt ristet brød hver dag
  • Sprødt gyldenbrunt ristet brød hver dag

Daily CollectionBrødrister - 2 skiver, bred brødholder, metal

HD2516/90

Sprødt gyldenbrunt ristet brød hver dag
Denne kompakte brødrister har 8 indstillinger og 2 store brødholdere med variabel bredde, så du kan opnå ensartet ristning af forskellige brødtyper. Med den integrerede bollerist kan du nemt varme dine foretrukne boller og kager.
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Med 8 indstillinger og indbygget bollerist

Sprødt gyldenbrunt ristet brød hver dag

  • 8 indstillinger

  • Kompakt design

  • Integreret bollevarmer

8 risteindstillinger til individuelle præferencer

8 risteindstillinger til individuelle præferencer

8 indstillinger gør det muligt at riste forskellige typer brød uden risiko for, at det brænder på. Juster risteindstillingen efter behov, og få dit brød ristet, som du ønsker det.

2 store, variable brødholdere til brød i forskellige størrelser

2 store, variable brødholdere til brød i forskellige størrelser

2 store, variable brødholdere til brød i forskellige størrelser. Brødet holdes fast i midten for en mere ensartet ristning på begge sider takket være den selvcentrerende funktion.

Integreret bollerist til opvarmning af rundstykker, wienerbrød eller boller

Integreret bollerist til opvarmning af dine foretrukne typer af boller, wienerbrød og rundstykker.

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