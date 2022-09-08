Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
HD2516/90
8 indstillinger
Kompakt design
Integreret bollevarmer
8 indstillinger gør det muligt at riste forskellige typer brød uden risiko for, at det brænder på. Juster risteindstillingen efter behov, og få dit brød ristet, som du ønsker det.
2 store, variable brødholdere til brød i forskellige størrelser. Brødet holdes fast i midten for en mere ensartet ristning på begge sider takket være den selvcentrerende funktion.
Integreret bollerist til opvarmning af dine foretrukne typer af boller, wienerbrød og rundstykker.
Anmeldelser