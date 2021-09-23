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Udgået

Bordgrill

HD4419/20

4.5
| (2) Anmeldelser | 100% anbefaler dette produkt
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Denne kraftfulde Philips bordgrill har en plade til høje temperaturer, så den saftige smag bibeholdes. Den opvarmes hurtigt og har en ekstra tyk plade, der holder sig varm lige meget hvad. Samtidig kan den både rillede og glatte grilloverflade tilberede mange lækre godbidder.
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Konstant høj temperatur så smagen bibeholdes

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  • 2300 W

  • Rillet/jævn plade

  • Grillplade til høje temperaturer

  • 300 x 370 mm

Grillplade med høj temperatur forsegler al smagen

Grillplade med høj temperatur forsegler al smagen

Den høje temperatur på Philips elektriske grillplade forsegler alle safter og smag i maden. Det sker, fordi i det øjeblik maden kommer i kontakt med grillens overflade, begynder den at syde og brune, hvilket danner en lækker skorpe, der holder al godhed og smag indeni, hvor den hører hjemme.

Rillet og glat grillplade til lynstegning, grilning og meget mere

Rillet og glat grillplade til lynstegning, grilning og meget mere

Den alsidige grillplade giver mulighed for at stege enten med rillet eller glat overflade, så du kan få din mad, som du kan lide den. Den glatte overflade er god til lynstegning og grilning af små stykker mad. Den rillede overflade laver det uimodståelige stribede grill-look.

Justérbar termostat sikrer det perfekte resultat for alle typer mad

Justérbar termostat sikrer det perfekte resultat for alle typer mad

Justerbar termostat sikrer det perfekte resultat.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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4.5

ud af 5

2

Anmeldelser

100%

anbefaler dette produkt

3
2
1

23/09/2021

Portugal

Portugal

Excelente produto

Grelha muito bem e é durável, um produto de confiança.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for HD4418/20 Grelhador de chapa

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for HD4418/20 Grelhador de chapa

09/05/2020

Portugal

Portugal

Excelente grelha

Adorei excelente produto ,não faz fumo rápida e grelha uniforme , único defeito falta uma proteção para salpicos de gordura a volta do grelhador.

Fordele

Grelha por igual

Ulemper

Falta protetor de salpicos de gordura a volta .

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for HD4419/20 Grelhador de mesa

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for HD4419/20 Grelhador de mesa

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