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Udgået
2300 W
Rillet/jævn plade
Grillplade til høje temperaturer
300 x 370 mm
Den høje temperatur på Philips elektriske grillplade forsegler alle safter og smag i maden. Det sker, fordi i det øjeblik maden kommer i kontakt med grillens overflade, begynder den at syde og brune, hvilket danner en lækker skorpe, der holder al godhed og smag indeni, hvor den hører hjemme.
Den alsidige grillplade giver mulighed for at stege enten med rillet eller glat overflade, så du kan få din mad, som du kan lide den. Den glatte overflade er god til lynstegning og grilning af små stykker mad. Den rillede overflade laver det uimodståelige stribede grill-look.
Justerbar termostat sikrer det perfekte resultat.
4.5
ud af 5
2
Anmeldelser
100%
anbefaler dette produkt
23/09/2021
Portugal
Excelente produto
Grelha muito bem e é durável, um produto de confiança.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for HD4418/20 Grelhador de chapa
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for HD4418/20 Grelhador de chapa
Riscas25
09/05/2020
Portugal
Excelente grelha
Adorei excelente produto ,não faz fumo rápida e grelha uniforme , único defeito falta uma proteção para salpicos de gordura a volta do grelhador.
Fordele
Grelha por igual
Ulemper
Falta protetor de salpicos de gordura a volta .
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for HD4419/20 Grelhador de mesa
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for HD4419/20 Grelhador de mesa