Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Udgået
2000 W
Rillet plade
3 grillpositioner, høj temperatur
Grillen kan benyttes med låget lukket, helt åbent eller i gratineringsposition, så du kan tilberede mange forskellige retter. 1. Den lukkede indstilling bibeholder al smagen og er ideel til grilning af kød, fisk, grøntsager eller sandwiches. 2. Den helt åbne indstilling er som en mini-barbeque, perfekt til grilning ved bordet, sjov madlavning eller opvarmning. 3. Gratineringsindstillingen passer til at smelte ost på toast eller grøntsager, som f.eks. tomater eller squash.
Bordgrill-position til grilning på dobbelt grilloverflade.
Kontaktgrill-position til hurtigt at tilberede en sund snack.
4.0
ud af 5
118
Anmeldelser
86%
anbefaler dette produkt
KarlWalterJan
13/05/2018
Deutschland
Nach Stiftung Warentest ausgewählt
Entsprechend der Testvorgehensweise bewertet. Handhabung Grillergebnis leicht zu pflegen Variationreich
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for HD4467/90 Gesundheitsgrill
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for HD4467/90 Gesundheitsgrill
Eagle32
03/08/2014
Deutschland
Alles so einfach
Wir haben uns den Kontaktgrill gekauft um Hamburger zu machen. Seitdem wir das Gerät haben benutzen wir es für fast alles. Ob Hamburger, Kotelett, Würsten, Chevapchichi, Toast Hawai oder auch Geflügel. Die Grillzeit ist recht kurz, das Fett läuft einfach vorne in eine kleine Wanne, es spritzt nicht und der Grill ist einfach sauber zu machen. Einfach toll.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for HD4467/90 Gesundheitsgrill
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for HD4467/90 Gesundheitsgrill
croque monsieur
04/05/2020
België
je l'utilise depuis plus de 15 ans
et toujours fonctionnel, juste changer une fois les plaques car à force d’utilisations régulière le revêtement des plaques s'use, ce qui est normal.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for HD4467/90 Gril
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for HD4467/90 Gril