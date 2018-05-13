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Udgået

Health grill

HD4467/90

4
| (118) Anmeldelser | 86% anbefaler dette produkt
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Denne Philips health grill har plader til høje temperaturer, så al den saftige smag bibeholdes. Pladerne opvarmes hurtigt og holder en konstant varme. Det giver resultater, du kan regne med, og pladerne kan bruges i skrå eller vandret position til forskellige madlavningstyper.
Se alle fordele

Bibehold smagen med pladerne til høje temperaturer

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  • 2000 W

  • Rillet plade

  • 3 grillpositioner, høj temperatur

Flere grillpositioner: bord, ovn, kontaktgrill

Flere grillpositioner: bord, ovn, kontaktgrill

Grillen kan benyttes med låget lukket, helt åbent eller i gratineringsposition, så du kan tilberede mange forskellige retter. 1. Den lukkede indstilling bibeholder al smagen og er ideel til grilning af kød, fisk, grøntsager eller sandwiches. 2. Den helt åbne indstilling er som en mini-barbeque, perfekt til grilning ved bordet, sjov madlavning eller opvarmning. 3. Gratineringsindstillingen passer til at smelte ost på toast eller grøntsager, som f.eks. tomater eller squash.

Bordgrill-position

Bordgrill-position til grilning på dobbelt grilloverflade.

Kontaktgrill-position

Kontaktgrill-position til hurtigt at tilberede en sund snack.

Tekniske specifikationer

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Dele og tilbehør

Anmeldelser

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4.0

ud af 5

118

Anmeldelser

86%

anbefaler dette produkt

13/05/2018

Deutschland

Deutschland

Nach Stiftung Warentest ausgewählt

Entsprechend der Testvorgehensweise bewertet. Handhabung Grillergebnis leicht zu pflegen Variationreich

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for HD4467/90 Gesundheitsgrill

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for HD4467/90 Gesundheitsgrill

03/08/2014

Deutschland

Deutschland

Alles so einfach

Wir haben uns den Kontaktgrill gekauft um Hamburger zu machen. Seitdem wir das Gerät haben benutzen wir es für fast alles. Ob Hamburger, Kotelett, Würsten, Chevapchichi, Toast Hawai oder auch Geflügel. Die Grillzeit ist recht kurz, das Fett läuft einfach vorne in eine kleine Wanne, es spritzt nicht und der Grill ist einfach sauber zu machen. Einfach toll.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for HD4467/90 Gesundheitsgrill

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for HD4467/90 Gesundheitsgrill

04/05/2020

België

België

je l'utilise depuis plus de 15 ans

et toujours fonctionnel, juste changer une fois les plaques car à force d’utilisations régulière le revêtement des plaques s'use, ce qui est normal.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for HD4467/90 Gril

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for HD4467/90 Gril

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  • Tidlig adgang til udsalg.
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