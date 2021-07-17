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Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Udgået
Skål
10 kopper
grafisk design
Brug holde-varm-funktionen til at holde ris varme i længere tid. Når kogningen er færdig, skifter riskogeren automatisk til holde-varm-tilstand
Nemt at koge ris og holde dem varme
5.0
ud af 5
1
Anmeldelse
100%
anbefaler dette produkt
Cader
17/07/2021
Sverige
Använder den nåstan 10år
Gillar alt på den bra produkt och bra pris Jätte bra Bra produkt
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for HD4702/80 Riskokare
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for HD4702/80 Riskokare