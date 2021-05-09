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Udgået

Fryer

HD6161

4.5
| (116) Anmeldelser | 93% anbefaler dette produkt
Professionelle resultater
Denne elegante frituregryde i rustfrit stål giver professionelle resultater med et unikt cool zone-system, der hindrer madpartiklerne i at brænde og holder olien renere længere. Alle dele bortset fra kontrolpanelet kan gå i opvaskemaskinen.
Se alle fordele

med optimal temperaturkontrol og timer-funktion

Professionelle resultater

  • 1300 g metal

  • udtagelig skål

  • Med timer

Forhindrer brændte madpartikler, så stegningen bliver renere og mere smagfuld

Forhindrer brændte madpartikler, så stegningen bliver renere og mere smagfuld

Forhindrer, at madpartiklerne brænder. Dette holder olien renere, hvilket er bedre for din sundhed og oliens holdbarhed. Din mad har aldrig smagt bedre!

Elektronisk termostat: hurtig opvarmning og stabil temperatur

Elektronisk termostat: hurtig opvarmning og stabil temperatur

Optimal temperaturstyring takket være den elektroniske termostat til hurtig opvarmning og vedligeholdelse af temperaturen giver professionelle stegeresultater. Den digitale timer giver mulighed for nem forudindstilling af stegetiden: Nu behøver du ikke længere holde konstant øje med maden!

Alle dele med undtagelse af kontrolpanelet tåler opvaskemaskine

Alle dele med undtagelse af kontrolpanelet tåler opvaskemaskine

Hurtig og nem rengøring, da alle dele med undtagelse af kontrolpanelet tåler opvaskemaskine.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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Kundernes meninger i form af produkt- og stjernevurderinger er nyttige for alle kunder. De giver dig mulighed for at få mere at vide om produktet og hjælper dig med at træffe en købsbeslutning. Alle kunder, der har købt et produkt online eller i en butik, kan indsende en anmeldelse

4.5

ud af 5

116

Anmeldelser

93%

anbefaler dette produkt

2

09/05/2021

Sverige

Sverige

Bästa fritösen

Philips är ett genuint stabilt märke har provat andra men inget slår Philips

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for HD6161 Fritös

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for HD6161 Fritös

25/07/2011

Sverige

Sverige

Fantastisk

Har haft några andra varianter av fritöser, men denna är helt klart den bästa! Just det att den är i rostfritt gör all rengöring så mycket enklare!

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for HD6161 Fritös

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for HD6161 Fritös

20/07/2024

Nederland

Nederland

Erg degelijk product

Ik heb dit product al sinds 2006 en ben er al die jaren tevreden over geweest. Bakt lekkere friet. Warmt snel op. Is makkelijk schoon te houden.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for HD6161 Frituurpan

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for HD6161 Frituurpan

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  • Tidlig adgang til udsalg.
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