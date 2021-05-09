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Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Udgået
1300 g metal
udtagelig skål
Med timer
Forhindrer, at madpartiklerne brænder. Dette holder olien renere, hvilket er bedre for din sundhed og oliens holdbarhed. Din mad har aldrig smagt bedre!
Optimal temperaturstyring takket være den elektroniske termostat til hurtig opvarmning og vedligeholdelse af temperaturen giver professionelle stegeresultater. Den digitale timer giver mulighed for nem forudindstilling af stegetiden: Nu behøver du ikke længere holde konstant øje med maden!
Hurtig og nem rengøring, da alle dele med undtagelse af kontrolpanelet tåler opvaskemaskine.
4.5
ud af 5
116
Anmeldelser
93%
anbefaler dette produkt
Pensel
09/05/2021
Sverige
Bästa fritösen
Philips är ett genuint stabilt märke har provat andra men inget slår Philips
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for HD6161 Fritös
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for HD6161 Fritös
Sulan3
25/07/2011
Sverige
Fantastisk
Har haft några andra varianter av fritöser, men denna är helt klart den bästa! Just det att den är i rostfritt gör all rengöring så mycket enklare!
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for HD6161 Fritös
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for HD6161 Fritös
De grote
20/07/2024
Nederland
Erg degelijk product
Ik heb dit product al sinds 2006 en ben er al die jaren tevreden over geweest. Bakt lekkere friet. Warmt snel op. Is makkelijk schoon te houden.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for HD6161 Frituurpan
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for HD6161 Frituurpan