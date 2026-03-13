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Saeco GranBaristo Fuldautomatisk espressomaskine
Udgået
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HD8975/01
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EU Declaration of conformity Philips GranBaristo Super-automatic espresso machine HD8975/01 - English (US)
User Manual Philips GranBaristo Super-automatic espresso machine HD8975/01
Teststrimmel til måling af vandets hårdhedsgrad
Milk TwisterMælkeskummer
Låg til mælkekande
Kande
Afkalkningsmiddel til espressomaskiner
Tilbehør til vedligeholdelseKalk- og vandfilter
GranBaristoKaffegrumsbeholder
Philips låg til mælkekande
Mælkeslange
Mælkeslangetilslutning
PicoBaristoKomplet mælkekande
GranBaristoBryggeenhed
PicoBaristoLåg på mælkekande
Kaffemåleske
EspressomaskineSmørefedt til Philips-bryggeenhed
Rensebørste
Lille vandfilter
Drypbakken på min Philips-espressomaskine fyldes hurtigt op
Min Saeco/Philips-espressomaskine vil ikke male bønnerne.
Kaffen fra min Philips-espressomaskine er ikke varm nok
Min Philips-espressomaskine vil ikke tænde
Min Saeco GranBaristo indikerer "max brew group"
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