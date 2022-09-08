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Udgået
HD8975/01
18 drikke
Integreret mælkekande
Rustfrit stål
AquaClean
Nyd et uovertruffen udvalg af drikke til enhver lejlighed. Uanset om du længes efter en espresso, en kaffe eller en mælkebaseret opskrift, leverer din superautomatiske maskine et perfekt resultat i koppen uden besvær og på ingen tid!
Nyd supercremet cappuccino og latte macchiato med perfekt temperatur på den nemmest mulige måde. Hæld blot mælken i kanden, slut maskinen til stikkontakten, og vælg din foretrukne drik. Uanset om det er en cappuccino eller opskummet mælk, serveres den færdige drik på få sekunder i en stænkfri strøm ved den ideelle temperatur.
Denne superautomatiske maskine tilbyder en overflod af tillokkende muligheder for at tilpasse dine drikke efter din smag. Du kan nemt tilpasse og lagre længden, styrken og temperaturen for hver drik. Gå bare i gang med at udforske, eksperimentere og drømme dig frem til en hvilken som helst drik!
Anmeldelser
Baseret på udskiftning af 8 filtre som angivet af maskinen. Det faktiske antal kopper afhænger af valgte kaffevarianter, skylning og rengøringsmønstre.