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  • Glæd dig over et unikt udvalg af 18 lækre specialiteter
  • Glæd dig over et unikt udvalg af 18 lækre specialiteter
  • Glæd dig over et unikt udvalg af 18 lækre specialiteter
  • Glæd dig over et unikt udvalg af 18 lækre specialiteter
  • Glæd dig over et unikt udvalg af 18 lækre specialiteter
  • Glæd dig over et unikt udvalg af 18 lækre specialiteter
  • Glæd dig over et unikt udvalg af 18 lækre specialiteter
  • Glæd dig over et unikt udvalg af 18 lækre specialiteter
  • Glæd dig over et unikt udvalg af 18 lækre specialiteter
  • Glæd dig over et unikt udvalg af 18 lækre specialiteter
  • Glæd dig over et unikt udvalg af 18 lækre specialiteter
  • Glæd dig over et unikt udvalg af 18 lækre specialiteter
  • Glæd dig over et unikt udvalg af 18 lækre specialiteter
  • Glæd dig over et unikt udvalg af 18 lækre specialiteter
  • Glæd dig over et unikt udvalg af 18 lækre specialiteter
  • Glæd dig over et unikt udvalg af 18 lækre specialiteter
  • Glæd dig over et unikt udvalg af 18 lækre specialiteter
  • Glæd dig over et unikt udvalg af 18 lækre specialiteter
  • Glæd dig over et unikt udvalg af 18 lækre specialiteter
  • Glæd dig over et unikt udvalg af 18 lækre specialiteter
  • Glæd dig over et unikt udvalg af 18 lækre specialiteter
  • Glæd dig over et unikt udvalg af 18 lækre specialiteter
  • Glæd dig over et unikt udvalg af 18 lækre specialiteter

Udgået

Saeco GranBaristoFuldautomatisk espressomaskine

HD8975/01

Glæd dig over et unikt udvalg af 18 lækre specialiteter
GranBaristo sætter standarden inden for variation, komfort og nydelse takket være en række avancerede teknologier. Og det patenterede VariPresso-kammer kan variere bryggetrykket og dermed levere et stort udvalg af kvalitetsdrikkevarer.
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Ensartede resultater, der passer til netop din smag

Glæd dig over et unikt udvalg af 18 lækre specialiteter

  • 18 drikke

  • Integreret mælkekande

  • Rustfrit stål

  • AquaClean

Nyd 18 drikkevarer med et enkelt tryk

Nyd et uovertruffen udvalg af drikke til enhver lejlighed. Uanset om du længes efter en espresso, en kaffe eller en mælkebaseret opskrift, leverer din superautomatiske maskine et perfekt resultat i koppen uden besvær og på ingen tid!

Cappuccino og latte macchiato med ét tryk – inkl. mælkekaraffel

Cappuccino og latte macchiato med ét tryk – inkl. mælkekaraffel

Nyd supercremet cappuccino og latte macchiato med perfekt temperatur på den nemmest mulige måde. Hæld blot mælken i kanden, slut maskinen til stikkontakten, og vælg din foretrukne drik. Uanset om det er en cappuccino eller opskummet mælk, serveres den færdige drik på få sekunder i en stænkfri strøm ved den ideelle temperatur.

Juster længden, 6 aromastyrker og 5 kværnindstillinger

Juster længden, 6 aromastyrker og 5 kværnindstillinger

Denne superautomatiske maskine tilbyder en overflod af tillokkende muligheder for at tilpasse dine drikke efter din smag. Du kan nemt tilpasse og lagre længden, styrken og temperaturen for hver drik. Gå bare i gang med at udforske, eksperimentere og drømme dig frem til en hvilken som helst drik!

Tekniske specifikationer

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  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Baseret på udskiftning af 8 filtre som angivet af maskinen. Det faktiske antal kopper afhænger af valgte kaffevarianter, skylning og rengøringsmønstre.