12 forudindstillede programmer til brød, dej, marmelade og endda yoghurt

Bagemaskinen fra Philips har 12 brugervenlige forudindstillede programmer til perfekt bagning af brød – fra fyldigt og mættende fuldkorn til glutenfri, franske og søde varianter. Produktet kan også bruges til at fremstille delikat dej til pasta og tilmed syltetøj. Uanset hvad du bager, er resultatet altid lækkert og nemt at lave, fordi de forudindstillede programmer tager sig af temperaturen og tiden for at skabe de bedst mulige resultater. Hvis du har travlt, kan du bruge hurtigprogrammet, der sikrer hurtigere resultater, eller tilmed lynprogrammet, der bager på blot en enkelt time.