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Udgået
HD9016/30
Vågn op til frisk brød hver dag
Du vil elske den uimodståelige duft af friskt varmt brød hver morgen! Det er meget enkelt… Tilsæt dine ingredienser om aftenen, indstil timeren til næste morgen, og lad bagemaskinen gøre resten.
12 menu (inkl. yoghurt)
1000 g
Hvid
Timer med 13 timers indstilling
Bagemaskinen fra Philips har 12 brugervenlige forudindstillede programmer til perfekt bagning af brød – fra fyldigt og mættende fuldkorn til glutenfri, franske og søde varianter. Produktet kan også bruges til at fremstille delikat dej til pasta og tilmed syltetøj. Uanset hvad du bager, er resultatet altid lækkert og nemt at lave, fordi de forudindstillede programmer tager sig af temperaturen og tiden for at skabe de bedst mulige resultater. Hvis du har travlt, kan du bruge hurtigprogrammet, der sikrer hurtigere resultater, eller tilmed lynprogrammet, der bager på blot en enkelt time.
Takket være det avancerede system til temperaturkontrol kan du med VIVA-bagemaskinen fra Philips nyde dit brød nøjagtigt, som du kan lide det – uanset om det er med lys, mellemmørk eller mørk skorpe, med blot et enkelt tryk på kontrolpanelet.
Bag den helt rigtige mængde brød til dine behov. Vælg blot brødets størrelse på kontrolpanelet for at bage mellemstore (750 g) eller store brød (1000 g) afhængigt af dine behov.
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