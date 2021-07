Tilbehør til multibrødformen gør det muligt at skabe dine egne brødformer

Multibrødformen er et unikt stykke tilbehør, der gør det muligt at bage brød i enhver tænkelig form. Den bager baguetter, boller, rundstykker og sjove snacks som kringler og brød til fest, som hele familien vil elske. Formen består af to bakker, der hver indeholder tre adskillere, som du kan bruge til at skabe forskellige størrelser og former til dejen. Du kan bage op til 12 små boller – alle tiders, når de dekoreres med kerner i forbindelse med middage med venner og familie eller med ost, så du får en lækker snack – eller kombiner baguetter med boller eller fjern adskillerne, og formgiv dejen, som du vil. Vis din kreativitet!