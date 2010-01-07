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Udgået
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Denne Philips dampkoger i høj kvalitet med den unikke Flavour Booster gør dampet mad bedre med en lækker aroma af urter og krydderier. Forudindstillet tid, holde-varm-funktionen og den professionelle opskriftsbog hjælper dig med at tilberede lækre måltider hver gang.
9 L 900 W
Forudindstillede tider
Philips-steamerens enestående Flavour Booster tilføjer en dejlig aroma fra urter og krydderier, så der kommer endnu mere smag ud af dampkogningen. Læg blot dine yndlingsurter og -krydderier i boosteren, og lad dampen gøre resten. Varmen fra dampen frigiver lækre aromaer fra urterne og krydderierne, der gennemtrænger maden med en smag, der får tænderne til at løbe i vand.
Dampkogning er en meget fin kunst, hvorfor Philips' steamer også har en lang række forudindstillede tidsindstillinger, der automatisk slukker for dampen, når den ideelle dampningstid er gået. Dette vil hjælpe dig med at dampe en lang række fødevarer - inklusiv ris, æg, grøntsager, kylling og fisk - og opnå perfekte resultater, der bevarer smagen og vitaminerne.
Digital timer med klarsignal og auto-sluk.
4.1
ud af 5
124
Anmeldelser
83%
anbefaler dette produkt
Anders
07/01/2010
Danmark
Rigtig god dampkoger
Jeg har nu benyttet HD9140/90 i omkring en måned, og jeg er rigtig godt tilfreds. Den koger rigtig fint, og maden smager fantastisk. Jeg kan fint lave et måltid til to voksne med grøntsager og kylling ved hjælp af dampkogeren alene. Skulle jeg lave aftensmad til flere, ville jeg dog nok være nødt til at lave noget af maden på komfuret, da der simpelthen ikke kan være så meget mad i dampkogeren. Man skal være opmærksom på, at dampkogeren hurtigt kalker til, så man skal ret hurtigt sætte sig ind i afkalkningsproceduren.
Denne anmeldelse blev foretaget for Pure Essentials Collection HD9140/90 Steamer
Denne anmeldelse blev foretaget for Pure Essentials Collection HD9140/90 Steamer
Lami
14/11/2021
Sverige
Super enkel
Jag köpte den här för minst 7 år sedan och vi använder den fortfarande. Favoriten är upptinade laxbitar på första våning och förkokta rödbetor på andra. Fyll på med vatten, sätt i kontakten tryck på fisken. Saftig varm lax och rödbetor på 15 min. Fixa till en feta kräm aty ha på sidan. Såååå enkelt.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Pure Essentials Collection HD9140/90 Ångkokare
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Pure Essentials Collection HD9140/90 Ångkokare
AA66
03/12/2023
Deutschland
16 Jahre Dampf kochen mit dem gleichen Gerät!
Ich hatte mir damals den Philips Dampfkocher gekauft als meine kleine Tochter anfing feste Nahrung zu essen. Heute ist sie fast 18 Jahre alt und mein Kocher ging gestern kaputt. Er wurde wirklich fast täglich benutzt während all den Jahren. Ich hoffe, dass ein neues Gerät ebenfalls so gut und lange funktioniert. Ich kann diesen Dampfkocher waermstens empfehlen!!
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Denne anmeldelse blev foretaget for Pure Essentials Collection HD9140/91 Dampfgarer
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Pure Essentials Collection HD9140/91 Dampfgarer