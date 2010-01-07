ProdukterSupport

Betal senere med Klarna

Registrer dig og få 75kr. rabat

Gratis fragt fra 300 DKK

30 dages fortrydelsesret

Alle serier

  • Opdag større smagsoplevelser
  • Opdag større smagsoplevelser
  • Opdag større smagsoplevelser
  • Opdag større smagsoplevelser
  • Opdag større smagsoplevelser
  • Opdag større smagsoplevelser

Udgået

Pure Essentials CollectionSteamer

HD9140/90

4.1

| (124) Anmeldelser | 83% anbefaler dette produkt

Opdag større smagsoplevelser

Denne Philips dampkoger i høj kvalitet med den unikke Flavour Booster gør dampet mad bedre med en lækker aroma af urter og krydderier. Forudindstillet tid, holde-varm-funktionen og den professionelle opskriftsbog hjælper dig med at tilberede lækre måltider hver gang.

Se alle fordele

Dampkoger med Flavour Booster

Opdag større smagsoplevelser

  • 9 L 900 W

  • Forudindstillede tider

Flavour Booster giver mere smag med dejlige urter og krydderier

Flavour Booster giver mere smag med dejlige urter og krydderier

Philips-steamerens enestående Flavour Booster tilføjer en dejlig aroma fra urter og krydderier, så der kommer endnu mere smag ud af dampkogningen. Læg blot dine yndlingsurter og -krydderier i boosteren, og lad dampen gøre resten. Varmen fra dampen frigiver lækre aromaer fra urterne og krydderierne, der gennemtrænger maden med en smag, der får tænderne til at løbe i vand.

Forudindstillede tider til fisk, grøntsager, ris og meget mere

Forudindstillede tider til fisk, grøntsager, ris og meget mere

Dampkogning er en meget fin kunst, hvorfor Philips' steamer også har en lang række forudindstillede tidsindstillinger, der automatisk slukker for dampen, når den ideelle dampningstid er gået. Dette vil hjælpe dig med at dampe en lang række fødevarer - inklusiv ris, æg, grøntsager, kylling og fisk - og opnå perfekte resultater, der bevarer smagen og vitaminerne.

Digital timer

Digital timer med klarsignal og auto-sluk.

Tekniske specifikationer

Få support til dette produkt

Find ofte stillede spørgsmål, brugervejledninger, sikkerhedsoplysninger og tip

Anmeldelser

Disse anmeldelser administreres af Bazaarvoice og er i overensstemmelse med Bazaarvoice Authenticity-politikken, som understøttes af teknologi til bekæmpelse af svindel samt menneskelig analyse. Du kan finde flere oplysninger på
Kundernes meninger i form af produkt- og stjernevurderinger er nyttige for alle kunder. De giver dig mulighed for at få mere at vide om produktet og hjælper dig med at træffe en købsbeslutning. Alle kunder, der har købt et produkt online eller i en butik, kan indsende en anmeldelse

4.1

ud af 5

124

Anmeldelser

83%

anbefaler dette produkt

07/01/2010

Danmark

Danmark

Rigtig god dampkoger

Jeg har nu benyttet HD9140/90 i omkring en måned, og jeg er rigtig godt tilfreds. Den koger rigtig fint, og maden smager fantastisk. Jeg kan fint lave et måltid til to voksne med grøntsager og kylling ved hjælp af dampkogeren alene. Skulle jeg lave aftensmad til flere, ville jeg dog nok være nødt til at lave noget af maden på komfuret, da der simpelthen ikke kan være så meget mad i dampkogeren. Man skal være opmærksom på, at dampkogeren hurtigt kalker til, så man skal ret hurtigt sætte sig ind i afkalkningsproceduren.

Denne anmeldelse blev foretaget for Pure Essentials Collection HD9140/90 Steamer

Denne anmeldelse blev foretaget for Pure Essentials Collection HD9140/90 Steamer

14/11/2021

Sverige

Sverige

Super enkel

Jag köpte den här för minst 7 år sedan och vi använder den fortfarande. Favoriten är upptinade laxbitar på första våning och förkokta rödbetor på andra. Fyll på med vatten, sätt i kontakten tryck på fisken. Saftig varm lax och rödbetor på 15 min. Fixa till en feta kräm aty ha på sidan. Såååå enkelt.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Pure Essentials Collection HD9140/90 Ångkokare

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Pure Essentials Collection HD9140/90 Ångkokare

03/12/2023

Deutschland

Deutschland

16 Jahre Dampf kochen mit dem gleichen Gerät!

Ich hatte mir damals den Philips Dampfkocher gekauft als meine kleine Tochter anfing feste Nahrung zu essen. Heute ist sie fast 18 Jahre alt und mein Kocher ging gestern kaputt. Er wurde wirklich fast täglich benutzt während all den Jahren. Ich hoffe, dass ein neues Gerät ebenfalls so gut und lange funktioniert. Ich kann diesen Dampfkocher waermstens empfehlen!!

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Pure Essentials Collection HD9140/91 Dampfgarer

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Pure Essentials Collection HD9140/91 Dampfgarer

Tilmeld dig Philips' nyhedsbrev for at få eksklusive tilbud

  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.

Jeg vil gerne modtage markedsføringskommunikation – baseret på mine præferencer og min adfærd – om Philips produkter, tjenester, events og kampagner. Jeg kan nemt afmelde mig når som helst!

  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.