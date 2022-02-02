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Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Udgået
10 l, 900 W
Digital timer, forudindstillede tider
Aroma Infuser, holde varm-funktion
Plastik/metal, sort
Philips-steamerens enestående Flavour Booster tilføjer en dejlig aroma fra urter og krydderier, så der kommer endnu mere smag ud af dampkogningen. Læg blot dine yndlingsurter og -krydderier i boosteren, og lad dampen gøre resten. Varmen fra dampen frigiver lækre aromaer fra urterne og krydderierne, der gennemtrænger maden med en smag, der får tænderne til at løbe i vand.
Dampkogning er en meget fin kunst, hvorfor Philips' steamer også har en lang række forudindstillede tidsindstillinger, der automatisk slukker for dampen, når den ideelle dampningstid er gået. Dette vil hjælpe dig med at dampe en lang række fødevarer - inklusiv ris, æg, grøntsager, kylling og fisk - og opnå perfekte resultater, der bevarer smagen og vitaminerne.
Med den ekstrastore dampskål kan du tilberede mere varierede, lækre måltider til dig selv og din familie. Ekstrastor dampskål til suppe, gryderet, ris m.m.
5.0
ud af 5
2
Anmeldelser
100%
anbefaler dette produkt
Κατερινα
02/02/2022
Ελλάδα
Bekræftet køber
Εξαιρετικό !!
Πολύ καλό . Τέλειο μαγείρεμα στον ατμό . Ήθελα να το κάνω δώρο αλλά δυστυχώς λένε ότι καταργείται το μοντέλο . Δεν υπάρχει πια στην αγορα . Κρίμα .
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Pure Essentials Collection HD9140/91 Steamer
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Pure Essentials Collection HD9140/91 Steamer
Μαρία Λ.
30/03/2021
Ελλάδα
Bekræftet køber
Ατμομάγειρας 2021!!!
Χρησιμοποιώ τον ατμομάγειρα τους τελευταίους τρεις και παραπάνω μήνες κυριολεκτικά καθημερινά και κάποιες φορές μεσημέρι, βράδυ. Είμαι απόλυτα ικανοποιημένη από την αγορά μου. Έχω μαγειρέψει άψογα και απροσδόκητα νόστιμα κοτόπουλο, ψάρια, λαχανικά, ρύζι ακόμα κ φακές. Θεωρώ πλέον ότι είναι ότι πιο χρήσιμο έχω στην κουζίνα μου κυρίως γιατί έχει μειωθεί σημαντικά ο χρόνος ενασχόλησης μου με το μαγείρεμα υπερτερώντας παράλληλα σε γεύση κ υγιεινή. Ο ψηφιακός του χρονοδιακόπτης τον κάνει εύχρηστο ακόμα κ για τον γιο μου. Η λειτουργία ενίσχυσης αρωμάτων είναι εξαιρετική, οι χρόνοι του σωστοί, το καθάρισμα σχετικά εύκολο και γενικά είναι ένα μηχάνημα που ικανοποίησε όλες τις προσδοκίες μου τηρώντας όσα υπόσχεται. Το συστήνω ανεπιφύλακτα.
Fordele
Νόστιμα φαγητά, ταχυτητα μαγειρέματος, πολλαπλά επίπεδα, αθόρυβη λειτουργία, εύκολο καθάρισμα, σύγχρονη εμφάνιση
Ulemper
Κανένα
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Pure Essentials Collection HD9140/91 Steamer
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Pure Essentials Collection HD9140/91 Steamer