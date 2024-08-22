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  • Lækker mad med op til 90 % mindre fedt!*
  • Lækker mad med op til 90 % mindre fedt!*
  • Lækker mad med op til 90 % mindre fedt!*
  • Lækker mad med op til 90 % mindre fedt!*
  • Lækker mad med op til 90 % mindre fedt!*
  • Lækker mad med op til 90 % mindre fedt!*
  • Lækker mad med op til 90 % mindre fedt!*
  • Lækker mad med op til 90 % mindre fedt!*
  • Lækker mad med op til 90 % mindre fedt!*
  • Lækker mad med op til 90 % mindre fedt!*
  • Lækker mad med op til 90 % mindre fedt!*
  • Lækker mad med op til 90 % mindre fedt!*
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Airfryer3000 Series 4.1L

HD9252/70

4.5
| (27) Anmeldelser | 88% anbefaler dette produkt
Lækker mad med op til 90 % mindre fedt!*
Nyd sund mad, der takket være Rapid Air-teknologi er sprød på ydersiden og mør på indersiden. Download HomeID-appen, så kan du gå på opdagelse i hundredvis af lækre opskrifter hver dag.
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Essential Compact

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Essential Compact
Kurv til hurtig rengøring

CP1358/01

Takket være Rapid Air-teknologi

Lækker mad med op til 90 % mindre fedt!*

  • Rapid Air-teknologi

  • 0,8 kg, 4,1 l

  • Sort/sølv

Sund stegning med Rapid Air-teknologi

Sund stegning med Rapid Air-teknologi

Rapid Air-teknologien med det unikke "søstjerne"-design hvirvler varm luft ud for at tilberede lækker mad, der er sprød på ydersiden og mør på indersiden, med lidt eller ingen tilsat olie.

Tilbered med op til 90 % mindre fedt*

Tilbered med op til 90 % mindre fedt*

Philips Airfryer bruger varm luft til at tilberede din yndlingsmad til sprød perfektion med op til 90 % mindre fedt.*

Smagfulde Airfryer-opskrifter til en sund livsstil

Smagfulde Airfryer-opskrifter til en sund livsstil

Få hundredvis af fantastiske Airfryer-opskrifter, der er lækre, sunde og hurtige at lave. Opskrifterne i HomeID-appen udvælges af ernæringseksperter til madlavning i hverdagen.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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4.5

ud af 5

27

Anmeldelser

88%

anbefaler dette produkt

22/08/2024

Ελλάδα

Ελλάδα

Bekræftet køber

Είμαι πολύ ευχαριστημένη από την επιλογή μου!

Ο κάδος εξυπηρετεί άνετα δυο άτομα και το air fryer γενικότερα μου έχει δώσει την ευκαιρία να πειραματιστώ και να ψάξω νέες συνταγές και γευστικές εμπειριες. Μέχρι τώρα, είναι αξιόπιστο και εξυπηρετικό πολύ!

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Σειρά 3000 HD9252/70 Airfryer L

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Σειρά 3000 HD9252/70 Airfryer L

02/05/2023

Ελλάδα

Ελλάδα

Bekræftet køber

Εξαιρετικό προϊόν

Πανεύκολο στη χρήση. Σε καθοδηγεί το φωτιζόμενο καντράν για το χρόνο και το είδος που θέλεις να μαγειρέψεις. Τέλειο μαγείρεμα, γρήγορα και υγιεινά.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Σειρά 3000 HD9252/70 Airfryer L

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Σειρά 3000 HD9252/70 Airfryer L

18/04/2023

Ελλάδα

Ελλάδα

Bekræftet køber

Εξαιρετική και οικονομική επιλογή

Κατόπιν έρευνας, επέλεξα το HD9252/70 μοντέλο και είναι εξαίσια επιλογή! Η ποιότητα των φαγητών είναι άψογη. Πιάνει σχετικά μικρό χώρο για airfryer και είναι αρκετά ελαφρύ για να το μετακινείς. Ο κάδος του είναι οκ για 1-2 άτομα, αλλά σίγουρα θα χρειαστεί να χρησιμοποιηθεί περισσότερες φορές σε περίπτωση χρήσης για περισσότερα άτομα. Ένα επιπλέον θετικό είναι ότι παρέχει δυνατότητα ξεπαγώματος κατεψυγμένων, αλλά και ζεστάματος φαγητού.

Fordele

Ποιότητα μαγειρέματος φαγητών. Ξεπάγωμα κατεψυγμένων. Εύκολη χρήση. Ζέσταμα μαγειρεμένου φαγητού.

Ulemper

Τα προεπιλεγμένα προγράμματα έχουν σαν προτεινόμενο χρόνο μαγειρέματος τον τελικό χρόνο ψησίματος του φαγητού και στο μισό χρόνο θα πρέπει να το σταματήσεις για να γυρίσεις τα φαγητά.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Σειρά 3000 HD9252/70 Airfryer L

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Σειρά 3000 HD9252/70 Airfryer L

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  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Sammenlignet med friske pommes frites tilberedt i en almindelig Philips-frituregryde

  2. Sammenlignet med fedtindholdet i kylling og svinekød i forhold til stegning i en frituregryde og wok.

  3. Kun tilgængelig i lande med et HomeID-community

  4. Energiomkostninger ved tilberedning af ét kyllingebryst (AF 160 °C, ingen forvarmning) eller laksefilet (200 °C, ingen forvarmning) vs. brug af en klasse A-ovn. Gennemsnitlig procentdel baseret på intern laboratoriemåling med produkterne HD9280, HD9650, HD9860, HD9270, HD9285, HD9252, HD9200, HD9255, HD9880. Resultater kan variere alt efter produkt.