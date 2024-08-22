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Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Rapid Air-teknologi
0,8 kg, 4,1 l
Sort/sølv
Rapid Air-teknologien med det unikke "søstjerne"-design hvirvler varm luft ud for at tilberede lækker mad, der er sprød på ydersiden og mør på indersiden, med lidt eller ingen tilsat olie.
Philips Airfryer bruger varm luft til at tilberede din yndlingsmad til sprød perfektion med op til 90 % mindre fedt.*
Få hundredvis af fantastiske Airfryer-opskrifter, der er lækre, sunde og hurtige at lave. Opskrifterne i HomeID-appen udvælges af ernæringseksperter til madlavning i hverdagen.
4.5
ud af 5
27
Anmeldelser
88%
anbefaler dette produkt
Πόπη Ντο
22/08/2024
Ελλάδα
Bekræftet køber
Είμαι πολύ ευχαριστημένη από την επιλογή μου!
Ο κάδος εξυπηρετεί άνετα δυο άτομα και το air fryer γενικότερα μου έχει δώσει την ευκαιρία να πειραματιστώ και να ψάξω νέες συνταγές και γευστικές εμπειριες. Μέχρι τώρα, είναι αξιόπιστο και εξυπηρετικό πολύ!
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Σειρά 3000 HD9252/70 Airfryer L
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Σειρά 3000 HD9252/70 Airfryer L
Athina22
02/05/2023
Ελλάδα
Bekræftet køber
Εξαιρετικό προϊόν
Πανεύκολο στη χρήση. Σε καθοδηγεί το φωτιζόμενο καντράν για το χρόνο και το είδος που θέλεις να μαγειρέψεις. Τέλειο μαγείρεμα, γρήγορα και υγιεινά.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Σειρά 3000 HD9252/70 Airfryer L
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Σειρά 3000 HD9252/70 Airfryer L
elenip11
18/04/2023
Ελλάδα
Bekræftet køber
Εξαιρετική και οικονομική επιλογή
Κατόπιν έρευνας, επέλεξα το HD9252/70 μοντέλο και είναι εξαίσια επιλογή! Η ποιότητα των φαγητών είναι άψογη. Πιάνει σχετικά μικρό χώρο για airfryer και είναι αρκετά ελαφρύ για να το μετακινείς. Ο κάδος του είναι οκ για 1-2 άτομα, αλλά σίγουρα θα χρειαστεί να χρησιμοποιηθεί περισσότερες φορές σε περίπτωση χρήσης για περισσότερα άτομα. Ένα επιπλέον θετικό είναι ότι παρέχει δυνατότητα ξεπαγώματος κατεψυγμένων, αλλά και ζεστάματος φαγητού.
Fordele
Ποιότητα μαγειρέματος φαγητών. Ξεπάγωμα κατεψυγμένων. Εύκολη χρήση. Ζέσταμα μαγειρεμένου φαγητού.
Ulemper
Τα προεπιλεγμένα προγράμματα έχουν σαν προτεινόμενο χρόνο μαγειρέματος τον τελικό χρόνο ψησίματος του φαγητού και στο μισό χρόνο θα πρέπει να το σταματήσεις για να γυρίσεις τα φαγητά.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Σειρά 3000 HD9252/70 Airfryer L
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Σειρά 3000 HD9252/70 Airfryer L
Sammenlignet med friske pommes frites tilberedt i en almindelig Philips-frituregryde
Sammenlignet med fedtindholdet i kylling og svinekød i forhold til stegning i en frituregryde og wok.
Kun tilgængelig i lande med et HomeID-community
Energiomkostninger ved tilberedning af ét kyllingebryst (AF 160 °C, ingen forvarmning) eller laksefilet (200 °C, ingen forvarmning) vs. brug af en klasse A-ovn. Gennemsnitlig procentdel baseret på intern laboratoriemåling med produkterne HD9280, HD9650, HD9860, HD9270, HD9285, HD9252, HD9200, HD9255, HD9880. Resultater kan variere alt efter produkt.