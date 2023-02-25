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Udgået
CP1630/01
CP1619/01
CP1611/01
CP1612/01
CP1613/01
CP1614/01
CP1615/01
CP1358/01
CP1359/01
CP1390/01
Rapid Air-teknologi
4.1L
Sort
Få hundredvis af fantastiske Airfryer-opskrifter, der er lækre, sunde og hurtige at lave. Opskrifterne i HomeID-appen udvælges af ernæringseksperter til madlavning i hverdagen.
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4.3
ud af 5
8
Anmeldelser
88%
anbefaler dette produkt
O nome do meu cao
25/02/2023
Portugal
Bekræftet køber
O produto é muito funcional
Faz excelentes batatas fritas e assadas, os peitos de frango tb ficam excelentes.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Série 3000 HD9252/90 Airfryer L
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Série 3000 HD9252/90 Airfryer L
ChrD
10/12/2021
Ελλάδα
Νόστιμες πατάτες
Έμεινα πολύ ενθουσιασμένος από την ευκολία στην χρήση .Μαγειρέψαμε φρέσκες τηγανιτές πατάτες οι οποίες ήταν πολύ νόστιμες και σίγουρα πιο υγιεινές από τις κλασικές .Θα την δοκιμάσω σε σε άλλα είδη φαγητού .Για τους λάτρεις της τηγανιτής πατάτας την συστήνω ανεπιφύλακτα.
Fordele
Ευκολία στην χρήση
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Σειρά 3000 HD9252/90 Airfryer L
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Σειρά 3000 HD9252/90 Airfryer L
Lontra52
24/11/2021
Portugal
Incrivel
Comprei a airfryer e realmente resulta! Engordei 23kg, recomendo vivamente.
Fordele
Menos frio no inverno
Ulemper
Mobilidade reduzida
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Série 3000 HD9252/90 Airfryer L
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Série 3000 HD9252/90 Airfryer L
Sammenlignet med frisklavede pommes frites tilberedt i en almindelig Philips-frituregryde
Sammenlignet med fedtindholdet i kylling og svinekød i forhold til stegning i en frituregryde og wok.
Kun tilgængelig i lande med et HomeID-community
Energiomkostninger ved tilberedning af ét kyllingebryst (AF 160 °C, ingen forvarmning) eller laksefilet (200 °C, ingen forvarmning) vs. brug af en klasse A-ovn. Gennemsnitlig procentdel baseret på intern laboratoriemåling med produkterne HD9280, HD9650, HD9860, HD9270, HD9285, HD9252, HD9200, HD9255, HD9880. Resultater kan variere alt efter produkt.