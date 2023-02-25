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  • Lækker mad med op til 90 % mindre fedt!*
  • Lækker mad med op til 90 % mindre fedt!*
  • Lækker mad med op til 90 % mindre fedt!*
  • Lækker mad med op til 90 % mindre fedt!*
  • Lækker mad med op til 90 % mindre fedt!*
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Udgået

Airfryer3000 Series 4.1L

HD9252/90

4.3
| (8) Anmeldelser | 88% anbefaler dette produkt
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CP1359/01

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Essential Compact
Gummiprop

CP1390/01

Takket være Rapid Air-teknologi

Lækker mad med op til 90 % mindre fedt!*

  • Rapid Air-teknologi

  • 4.1L

  • Sort

Smagfulde Airfryer-opskrifter til en sund livsstil

Smagfulde Airfryer-opskrifter til en sund livsstil

Få hundredvis af fantastiske Airfryer-opskrifter, der er lækre, sunde og hurtige at lave. Opskrifterne i HomeID-appen udvælges af ernæringseksperter til madlavning i hverdagen.

Opskrifter, der er tilpasset dine personlige præferencer

Opskrifter, der er tilpasset dine personlige præferencer

Modtag daglige anbefalinger af opskrifter, der passer til din families præferencer. Jo mere du bruger HomeID, jo bedre kan den skræddersy idéer til lækre opskrifter, der passer til dine behov. Bliv inspireret af andre kokke, og følg personer med lignende smag***.

Holde varm-funktion

Holde varm-funktion

Nyd dit måltid, når du er klar. Tryk på holde varm-funktionen, og din mad vil forblive på den ideelle temperatur i op til 30 minutter.

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Anmeldelser

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4.3

ud af 5

8

Anmeldelser

88%

anbefaler dette produkt

2
1

25/02/2023

Portugal

Portugal

Bekræftet køber

O produto é muito funcional

Faz excelentes batatas fritas e assadas, os peitos de frango tb ficam excelentes.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Série 3000 HD9252/90 Airfryer L

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Série 3000 HD9252/90 Airfryer L

10/12/2021

Ελλάδα

Ελλάδα

Νόστιμες πατάτες

Έμεινα πολύ ενθουσιασμένος από την ευκολία στην χρήση .Μαγειρέψαμε φρέσκες τηγανιτές πατάτες οι οποίες ήταν πολύ νόστιμες και σίγουρα πιο υγιεινές από τις κλασικές .Θα την δοκιμάσω σε σε άλλα είδη φαγητού .Για τους λάτρεις της τηγανιτής πατάτας την συστήνω ανεπιφύλακτα.

Fordele

Ευκολία στην χρήση

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Σειρά 3000 HD9252/90 Airfryer L

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Σειρά 3000 HD9252/90 Airfryer L

24/11/2021

Portugal

Portugal

Incrivel

Comprei a airfryer e realmente resulta! Engordei 23kg, recomendo vivamente.

Fordele

Menos frio no inverno

Ulemper

Mobilidade reduzida

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Série 3000 HD9252/90 Airfryer L

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Série 3000 HD9252/90 Airfryer L

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  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Sammenlignet med frisklavede pommes frites tilberedt i en almindelig Philips-frituregryde

  2. Sammenlignet med fedtindholdet i kylling og svinekød i forhold til stegning i en frituregryde og wok.

  3. Kun tilgængelig i lande med et HomeID-community

  4. Energiomkostninger ved tilberedning af ét kyllingebryst (AF 160 °C, ingen forvarmning) eller laksefilet (200 °C, ingen forvarmning) vs. brug af en klasse A-ovn. Gennemsnitlig procentdel baseret på intern laboratoriemåling med produkterne HD9280, HD9650, HD9860, HD9270, HD9285, HD9252, HD9200, HD9255, HD9880. Resultater kan variere alt efter produkt.