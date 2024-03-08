ProdukterSupport

Betal senere med Klarna

Registrer dig og få 75kr. rabat

Gratis fragt fra 300 DKK

30 dages fortrydelsesret

Alle serier

  • Din madlavningspartner til sunde måltider
  • Din madlavningspartner til sunde måltider
  • Din madlavningspartner til sunde måltider
  • Din madlavningspartner til sunde måltider
  • Din madlavningspartner til sunde måltider
  • Din madlavningspartner til sunde måltider
  • Din madlavningspartner til sunde måltider
  • Din madlavningspartner til sunde måltider
  • Din madlavningspartner til sunde måltider
  • Din madlavningspartner til sunde måltider

5000-serienPhilips Airfryer XXL Connected

HD9285/93

3.3
| (8) Anmeldelser
Din madlavningspartner til sunde måltider
Philips Airfryer 5000 Series XXL Connected er din daglige madlavningspartner, som giver dig problemfri, ernæringsmæssigt afbalancerede og velsmagende måltider til hele familien, alle ugens dage.
Se alle fordele

Par med HomeID-appen for at få inspiration hver dag

Din madlavningspartner til sunde måltider

  • Forbundet til HomeID-appen

  • 16-i-1 Airfryer

  • 7,2 l (1,4 kg)

  • Rapid Air-teknologi

  • Bageplade medfølger

Din madlavningspartner til sunde familiemåltider

Din madlavningspartner til sunde familiemåltider

Vores intuitive NutriU-app forbindes enkelt med din Airfryer, hvilket gør den til en ideel partner til madlavning i hverdagen. Du har flere muligheder for sundere tilberedning og kan opdage og dele spændende nye opskrifter og endda fjernovervåge din madlavning, så du får mere tid til de ting, du elsker

Fuld alsidighed og multifunktionalitet, alt sammen i én Airfryer

Fuld alsidighed og multifunktionalitet, alt sammen i én Airfryer

Den nye Philips Airfryer 5000-serie XXL Connected har 16 forskellige tilberedningsfunktioner: luftfritering, bag, grill, rist, dehydrer, toast, optø, genopvarm, fermenter og meget mere.

Velsmagende Airfryer-opskrifter til en sund livsstil - hver dag

Velsmagende Airfryer-opskrifter til en sund livsstil - hver dag

Opdag hundredvis* af lækre, velsmagende, hurtige og sunde opskrifter til din Airfryer. HomeID-opskrifterne er godkendt af ernæringseksperter, hvilket gør det nemt at træffe de rigtige valg hver dag.

Tekniske specifikationer

Få support til dette produkt

Find ofte stillede spørgsmål, brugervejledninger, sikkerhedsoplysninger og tip

Find reservedele eller tilbehør

Gå til reservedele og tilbehør

Dele og tilbehør

Anmeldelser

Disse anmeldelser administreres af Bazaarvoice og er i overensstemmelse med Bazaarvoice Authenticity-politikken, som understøttes af teknologi til bekæmpelse af svindel samt menneskelig analyse. Du kan finde flere oplysninger på
Kundernes meninger i form af produkt- og stjernevurderinger er nyttige for alle kunder. De giver dig mulighed for at få mere at vide om produktet og hjælper dig med at træffe en købsbeslutning. Alle kunder, der har købt et produkt online eller i en butik, kan indsende en anmeldelse

3.3

ud af 5

8

Anmeldelser

4
3

08/03/2024

Portugal

Portugal

Bekræftet køber

Superou as minhas expectativas.

Estou muito satisfeita com as funcionalidades e qualidade do produto. Recomendo.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Airfryer HD9285/93 Série 5000 XXL Connected

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Airfryer HD9285/93 Série 5000 XXL Connected

14/01/2024

Ελλάδα

Ελλάδα

Bekræftet køber

Υπέροχη

Εύκολη στη λειτουργία, μαγειρεύω υγιεινά με πολύ λίγο λαδι, τα κρέατα και τα ψαρια είναι ζουμερά σε λιγότερο χρόνο. Οι πατάτες γίνονται τέλειες !

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Airfryer HD9285/93 5000 Series XXL Connected

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Airfryer HD9285/93 5000 Series XXL Connected

28/12/2023

Ελλάδα

Ελλάδα

Bekræftet køber

Πολύ καλή αγορά!

Έχει πολύ ποιοτική κατασκευή. Έχει μεγάλη χωρητικότητα, είναι πολύ δυνατό, όποτε θέλει λιγότερο χρόνο για κάθε ψήσιμο σε σύγκριση με άλλες μάρκες. Θα ήθελα να έχει κι άλλα αξεσουάρ ψησίματος.

Fordele

Ποιότητα κατασκευής.

Ulemper

Προς το παρόν δεν έχω να πω κάτι...

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Airfryer HD9285/93 5000 Series XXL Connected

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Airfryer HD9285/93 5000 Series XXL Connected

Tilmeld dig Philips' nyhedsbrev for at få eksklusive tilbud

  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.

Jeg vil gerne modtage markedsføringskommunikation – baseret på mine præferencer og min adfærd – om Philips produkter, tjenester, events og kampagner. Jeg kan nemt afmelde mig når som helst!

  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Antallet af opskrifter kan variere fra land til land

  2. Sammenlignet med frisklavede pommes frites tilberedt i en almindelig Philips-frituregryde

  3. Gennemsnitlige procentdele baseret på intern laboratoriemåling med produkterne HD9280, HD9650, HD9860, HD9270, HD9285, HD9252, HD9200, HD9255, HD9880