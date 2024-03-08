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HD9285/93
Forbundet til HomeID-appen
16-i-1 Airfryer
7,2 l (1,4 kg)
Rapid Air-teknologi
Bageplade medfølger
Vores intuitive NutriU-app forbindes enkelt med din Airfryer, hvilket gør den til en ideel partner til madlavning i hverdagen. Du har flere muligheder for sundere tilberedning og kan opdage og dele spændende nye opskrifter og endda fjernovervåge din madlavning, så du får mere tid til de ting, du elsker
Den nye Philips Airfryer 5000-serie XXL Connected har 16 forskellige tilberedningsfunktioner: luftfritering, bag, grill, rist, dehydrer, toast, optø, genopvarm, fermenter og meget mere.
Opdag hundredvis* af lækre, velsmagende, hurtige og sunde opskrifter til din Airfryer. HomeID-opskrifterne er godkendt af ernæringseksperter, hvilket gør det nemt at træffe de rigtige valg hver dag.
3.3
ud af 5
8
Anmeldelser
08/03/2024
Portugal
Bekræftet køber
Superou as minhas expectativas.
Estou muito satisfeita com as funcionalidades e qualidade do produto. Recomendo.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Airfryer HD9285/93 Série 5000 XXL Connected
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Airfryer HD9285/93 Série 5000 XXL Connected
Cookie11
14/01/2024
Ελλάδα
Bekræftet køber
Υπέροχη
Εύκολη στη λειτουργία, μαγειρεύω υγιεινά με πολύ λίγο λαδι, τα κρέατα και τα ψαρια είναι ζουμερά σε λιγότερο χρόνο. Οι πατάτες γίνονται τέλειες !
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Airfryer HD9285/93 5000 Series XXL Connected
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Airfryer HD9285/93 5000 Series XXL Connected
Maya 57
28/12/2023
Ελλάδα
Bekræftet køber
Πολύ καλή αγορά!
Έχει πολύ ποιοτική κατασκευή. Έχει μεγάλη χωρητικότητα, είναι πολύ δυνατό, όποτε θέλει λιγότερο χρόνο για κάθε ψήσιμο σε σύγκριση με άλλες μάρκες. Θα ήθελα να έχει κι άλλα αξεσουάρ ψησίματος.
Fordele
Ποιότητα κατασκευής.
Ulemper
Προς το παρόν δεν έχω να πω κάτι...
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Airfryer HD9285/93 5000 Series XXL Connected
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Airfryer HD9285/93 5000 Series XXL Connected
Antallet af opskrifter kan variere fra land til land
Sammenlignet med frisklavede pommes frites tilberedt i en almindelig Philips-frituregryde
Gennemsnitlige procentdele baseret på intern laboratoriemåling med produkterne HD9280, HD9650, HD9860, HD9270, HD9285, HD9252, HD9200, HD9255, HD9880