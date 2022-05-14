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  • Morgenmaden er lige blevet bedre
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  • Morgenmaden er lige blevet bedre
  • Morgenmaden er lige blevet bedre

Eco Conscious Edition5000 Series Elkedel

HD9365/10

4.9
| (16) Anmeldelser | 100% anbefaler dette produkt

4 Priser

Morgenmaden er lige blevet bedre
Få din foretrukne morgendrik hurtigt og nemt hver morgen med elegant stil og upåklagelig ydeevne. Bæredygtigt design med 100 % biobaseret plast** og energibesparende funktioner, der gør det muligt at tage et lille skridt mod en grønnere fremtid.
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Med Philips Eco Conscious-elkedel

Morgenmaden er lige blevet bedre

  • 100 % biobaseret plast²

  • Kapacitet på 1,7 liter

  • Letaflæselige vandstands- og kopindikatorer

  • Hvid silkemat finish

Med 2200 W strøm kan du tilberede din varme drik på ingen tid

Få din foretrukne opvågningsdrik hurtigt og nemt hver morgen med denne kraftfulde elkedel.

Bæredygtigt design for en grønnere fremtid

Bæredygtigt designet med 100 % biobaseret plast² for at reducere CO2-udledningen med 25 %¹ under produktionen. Dette banebrydende materiale vil helt sikkert have stor indflydelse på dit køkken og samtidig understøtte et mere positivt resultat for miljøet.

Spar op til 46 % energi med kopindikatorerne

Spar op til 46 % energi med kopindikatorerne

De praktiske indikator for vandstand, inklusive én-kops-indikator, sikrer, at du kun koger den mængde vand, du har brug for, så der spares både energi (én kop vand 250 ml vs 1 l) og vand, og du bidrager til et bedre miljø.

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Priser

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Anmeldelser

Disse anmeldelser administreres af Bazaarvoice og er i overensstemmelse med Bazaarvoice Authenticity-politikken, som understøttes af teknologi til bekæmpelse af svindel samt menneskelig analyse. Du kan finde flere oplysninger på
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4.9

ud af 5

16

Anmeldelser

100%

anbefaler dette produkt

3
2
1

14/05/2022

Portugal

Portugal

Jarro elétrico fantástico

Jarro muito leve, com boa capacidade e uma aparência lindíssima, fica bem em todas.as cozinhas.

Fordele

Super leve, com grande capacidade, e lindíssima fica bem em qualquer cozinha

Ulemper

Não existir com varias capacidades

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Edição ecologicamente consciente HD9365/10 Jarro Série 5000

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Edição ecologicamente consciente HD9365/10 Jarro Série 5000

02/05/2022

Portugal

Portugal

Philips medarbejder

Fascinada pelo produto

[Employee of philipsglobal] Tive o privilégio de obter a chaleira eco da serie 5000 é feito de plástico 100% de base biológica, o que significa que é reciclável e seguro para o planeta. É tão mas tão elegante que fica incrivel em qualquer cozinha! Esta chaleira de todas que já tive é a mais leve , até mesmo quando está cheia de agua ! A chaleira tem um elemento de aquecimento plano, capacidade de 1,7 litros e um filtro anti-calcario, tem desligamento automatico, desliga automaticamente quando a agua esta pronta a ser usada e tem uma potencia de 2220W , aquece super rapido! Amei e definitivamente compraremos mais produtos ecologicos no futuro!

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Edição ecologicamente consciente HD9365/10 Jarro Série 5000

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Edição ecologicamente consciente HD9365/10 Jarro Série 5000

01/05/2022

Portugal

Portugal

Rápido e eficiente

O produto tem um design lindo, com cores que o valoriza e o deixa muito elegante. É bem robusto com muita qualidade, além de muito rápido. A tampa e solta e com ótima vedação o que acheium ponto positivo, pois facilitou ao encher o jarro. O fato de ser produzido com plástico de origem biológica através de reaproveitamento de óleo de cozinha mostra ainda mais a eficiência do produto

Fordele

Rápido - eficiente e com pegada ecológica

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Edição ecologicamente consciente HD9365/10 Jarro Série 5000

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Edição ecologicamente consciente HD9365/10 Jarro Série 5000

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Ansvarsfraskrivelser

  1. ¹Beregningen er baseret på produktion af samme apparat med brug af bioplast vs. 100 % ny plast (eller ny polypropylen)

  2. ²Hovedkabinettet er fremstillet af 100 % PP-plast fra certificerede biobasede kilder baseret på en materialebalance (BioPP er 84 % af den samlede plastmængde).