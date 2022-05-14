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Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
100 % biobaseret plast²
Kapacitet på 1,7 liter
Letaflæselige vandstands- og kopindikatorer
Hvid silkemat finish
Få din foretrukne opvågningsdrik hurtigt og nemt hver morgen med denne kraftfulde elkedel.
Bæredygtigt designet med 100 % biobaseret plast² for at reducere CO2-udledningen med 25 %¹ under produktionen. Dette banebrydende materiale vil helt sikkert have stor indflydelse på dit køkken og samtidig understøtte et mere positivt resultat for miljøet.
De praktiske indikator for vandstand, inklusive én-kops-indikator, sikrer, at du kun koger den mængde vand, du har brug for, så der spares både energi (én kop vand 250 ml vs 1 l) og vand, og du bidrager til et bedre miljø.
Priser
4.9
ud af 5
16
Anmeldelser
100%
anbefaler dette produkt
Kiss24
14/05/2022
Portugal
Del af kampagnen
Jarro elétrico fantástico
Jarro muito leve, com boa capacidade e uma aparência lindíssima, fica bem em todas.as cozinhas.
Fordele
Super leve, com grande capacidade, e lindíssima fica bem em qualquer cozinha
Ulemper
Não existir com varias capacidades
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Edição ecologicamente consciente HD9365/10 Jarro Série 5000
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Edição ecologicamente consciente HD9365/10 Jarro Série 5000
02/05/2022
Portugal
Del af kampagnen
Philips medarbejder
Fascinada pelo produto
[Employee of philipsglobal] Tive o privilégio de obter a chaleira eco da serie 5000 é feito de plástico 100% de base biológica, o que significa que é reciclável e seguro para o planeta. É tão mas tão elegante que fica incrivel em qualquer cozinha! Esta chaleira de todas que já tive é a mais leve , até mesmo quando está cheia de agua ! A chaleira tem um elemento de aquecimento plano, capacidade de 1,7 litros e um filtro anti-calcario, tem desligamento automatico, desliga automaticamente quando a agua esta pronta a ser usada e tem uma potencia de 2220W , aquece super rapido! Amei e definitivamente compraremos mais produtos ecologicos no futuro!
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Edição ecologicamente consciente HD9365/10 Jarro Série 5000
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Edição ecologicamente consciente HD9365/10 Jarro Série 5000
Alegria1980
01/05/2022
Portugal
Del af kampagnen
Rápido e eficiente
O produto tem um design lindo, com cores que o valoriza e o deixa muito elegante. É bem robusto com muita qualidade, além de muito rápido. A tampa e solta e com ótima vedação o que acheium ponto positivo, pois facilitou ao encher o jarro. O fato de ser produzido com plástico de origem biológica através de reaproveitamento de óleo de cozinha mostra ainda mais a eficiência do produto
Fordele
Rápido - eficiente e com pegada ecológica
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Edição ecologicamente consciente HD9365/10 Jarro Série 5000
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Edição ecologicamente consciente HD9365/10 Jarro Série 5000
¹Beregningen er baseret på produktion af samme apparat med brug af bioplast vs. 100 % ny plast (eller ny polypropylen)
²Hovedkabinettet er fremstillet af 100 % PP-plast fra certificerede biobasede kilder baseret på en materialebalance (BioPP er 84 % af den samlede plastmængde).