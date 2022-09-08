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Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
HD9395/90
Sikker og effektiv kogning
Kraftfuld i brug
Familiestørrelse 1.7 liter
Elegant design
Du behøver ikke at vente på, at elkedlen køler ned udvendigt. Vores dobbeltvæggede kedel har et isolerende lag, der holder elkedlen kold på ydersiden, mens vandet holder sig varmt i længere tid.
Den indbyggede Strix-kontrol sikrer, at elkedlen automatisk slukker, når den løber tør for vand eller løftes fra basen. Det reducerer risikoen for, at den koger tør og forårsager skader, og forhindrer spild af elektricitet.
Altid sikker og ren servering. Elkedlen er lavet af fødevaregodkendt rustfrit stål for maksimal hygiejne og korrosionsbeskyttelse.
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