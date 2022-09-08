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Alle serier

  • Varm på indersiden, kold på ydersiden
  • Varm på indersiden, kold på ydersiden
  • Varm på indersiden, kold på ydersiden
  • Varm på indersiden, kold på ydersiden
  • Varm på indersiden, kold på ydersiden
  • Varm på indersiden, kold på ydersiden
  • Varm på indersiden, kold på ydersiden
  • Varm på indersiden, kold på ydersiden
  • Varm på indersiden, kold på ydersiden
  • Varm på indersiden, kold på ydersiden
  • Varm på indersiden, kold på ydersiden
  • Varm på indersiden, kold på ydersiden

Elkedel5000 Series

HD9395/90

Varm på indersiden, kold på ydersiden
Kedel med dobbeltvægge og indvendigt rustfrit stål, som giver vedvarende varme og optimal sikkerhed. Med kopindikatoren kan du hurtigt og nemt opvarme den ønskede mængde vand.
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Elkedel med dobbelte vægge og indvendigt rustfrit stål

Varm på indersiden, kold på ydersiden

  • Sikker og effektiv kogning

  • Kraftfuld i brug

  • Familiestørrelse 1.7 liter

  • Elegant design

Dobbeltvægget elkedel med isolerende lag

Dobbeltvægget elkedel med isolerende lag

Du behøver ikke at vente på, at elkedlen køler ned udvendigt. Vores dobbeltvæggede kedel har et isolerende lag, der holder elkedlen kold på ydersiden, mens vandet holder sig varmt i længere tid.

Beskyttelse mod tørkogning med Strix-styring

Beskyttelse mod tørkogning med Strix-styring

Den indbyggede Strix-kontrol sikrer, at elkedlen automatisk slukker, når den løber tør for vand eller løftes fra basen. Det reducerer risikoen for, at den koger tør og forårsager skader, og forhindrer spild af elektricitet.

Fødevaregodkendt, rustfrit stål

Fødevaregodkendt, rustfrit stål

Altid sikker og ren servering. Elkedlen er lavet af fødevaregodkendt rustfrit stål for maksimal hygiejne og korrosionsbeskyttelse.

Tekniske specifikationer

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