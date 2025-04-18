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  • Mere end 10 mad- og drikkevarer ved den rette temperatur
  • Mere end 10 mad- og drikkevarer ved den rette temperatur
  • Mere end 10 mad- og drikkevarer ved den rette temperatur
  • Mere end 10 mad- og drikkevarer ved den rette temperatur
  • Mere end 10 mad- og drikkevarer ved den rette temperatur
  • Mere end 10 mad- og drikkevarer ved den rette temperatur
  • Mere end 10 mad- og drikkevarer ved den rette temperatur
  • Mere end 10 mad- og drikkevarer ved den rette temperatur
  • Mere end 10 mad- og drikkevarer ved den rette temperatur
  • Mere end 10 mad- og drikkevarer ved den rette temperatur

Elkedel7000 Series

HD9396/90

1
| (1) Anmeldelse
Mere end 10 mad- og drikkevarer ved den rette temperatur
Vidste du, at dine yndlingsdrikke, supper og nudler smager bedre, når de er opvarmet til en bestemt temperatur? Vores elkedel med temperaturkontrol holder vandet varmt, men koldt udenpå.
Se alle fordele

Nem at styre med display på håndtaget

Mere end 10 mad- og drikkevarer ved den rette temperatur

  • Sikker og effektiv kogning

  • Nem at bruge

  • Familiestørrelse 1.7 liter

  • Elegant design

10+ madvarer og drikkevarer

10+ madvarer og drikkevarer

Te, kaffe, babymad, kakao, nudler og meget mere kan genopvarmes ved forskellige temperaturer. Denne kedel med temperaturkontrol har 6 temperaturindstillinger fra 40°C til 100°C for perfekt servering hver gang.

Hold varm-funktion

Hold varm-funktion

Når elkedlen har nået den ønskede temperatur, vil varmholdningsfunktionen opretholde vandtemperaturen. Det er ikke nødvendigt at koge vandet igen.

Dobbelt lag isolering for sikker brug

Dobbelt lag isolering for sikker brug

Philips Elkedel 7000 Series har et dobbelt isoleringslag, der sikrer, at den konstant er kold udenpå, samtidig med at vandet holdes varmt. Så du behøver ikke at vente på, at elkedlen køler ned på ydersiden.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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1.0

ud af 5

1

Anmeldelse

5
4
3
2

18/04/2025

Ελλάδα

Ελλάδα

Μην το αγοράσεις

Λίγο έλειψε να κάνει το σπίτι μου εξαιτίας αυτού του βραστήρα. Κόλλησε ο θερμοστάτης του πιθανόν και δεν σταματούσε να βράζει το νερό έως ότου τελείωσε και υπερθερμανθηκε. Το κατάλαβα από τον θόρυβο και τον απενεργοποίησα άμεσα. Από 26/3, περιμένω ακόμη αντικατάσταση

Denne anmeldelse blev foretaget for Σειρά 7000 HD9396/90 Βραστήρας με διπλό τοίχωμα

Denne anmeldelse blev foretaget for Σειρά 7000 HD9396/90 Βραστήρας με διπλό τοίχωμα

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