Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
HD9396/90
Sikker og effektiv kogning
Nem at bruge
Familiestørrelse 1.7 liter
Elegant design
Te, kaffe, babymad, kakao, nudler og meget mere kan genopvarmes ved forskellige temperaturer. Denne kedel med temperaturkontrol har 6 temperaturindstillinger fra 40°C til 100°C for perfekt servering hver gang.
Når elkedlen har nået den ønskede temperatur, vil varmholdningsfunktionen opretholde vandtemperaturen. Det er ikke nødvendigt at koge vandet igen.
Philips Elkedel 7000 Series har et dobbelt isoleringslag, der sikrer, at den konstant er kold udenpå, samtidig med at vandet holdes varmt. Så du behøver ikke at vente på, at elkedlen køler ned på ydersiden.
1.0
ud af 5
1
Anmeldelse
Arach
18/04/2025
Ελλάδα
Μην το αγοράσεις
Λίγο έλειψε να κάνει το σπίτι μου εξαιτίας αυτού του βραστήρα. Κόλλησε ο θερμοστάτης του πιθανόν και δεν σταματούσε να βράζει το νερό έως ότου τελείωσε και υπερθερμανθηκε. Το κατάλαβα από τον θόρυβο και τον απενεργοποίησα άμεσα. Από 26/3, περιμένω ακόμη αντικατάσταση
Denne anmeldelse blev foretaget for Σειρά 7000 HD9396/90 Βραστήρας με διπλό τοίχωμα
Denne anmeldelse blev foretaget for Σειρά 7000 HD9396/90 Βραστήρας με διπλό τοίχωμα