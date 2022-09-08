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Nyistandsatte
HD9396/90R1
Dette produkt er istandsat og er blevet testet af vores team. Læs mere
Sikker og effektiv kogning
Elegant udseende, nem at bruge
Kapacitet på 1,7 liter familiestørrelse
Te, kaffe, babymad, kakao, nudler og meget mere kan genopvarmes ved forskellige temperaturer. Denne kedel med temperaturkontrol har 6 temperaturindstillinger fra 40°C til 100°C for perfekt servering hver gang.
Når elkedlen har nået den ønskede temperatur, vil varmholdningsfunktionen opretholde vandtemperaturen. Det er ikke nødvendigt at koge vandet igen.
Philips Elkedel 7000 Series har et dobbelt isoleringslag, der sikrer, at den konstant er kold udenpå, samtidig med at vandet holdes varmt. Så du behøver ikke at vente på, at elkedlen køler ned på ydersiden.