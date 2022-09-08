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  • 10+ føde- og drikkevarer med den rigtige temperatur
  • 10+ føde- og drikkevarer med den rigtige temperatur

Nyistandsatte

7000 SeriesKedel med dobbelt væg

HD9396/90R1

10+ føde- og drikkevarer med den rigtige temperatur
Vidste du, at dine yndlingsdrikkevarer, supper og nudler smager bedre, når de opvarmes til en bestemt temperatur? Vores temperaturstyringskedel med dobbelte vægge varmer på indersiden, mens den forbliver kølig at røre ved på ydersiden.
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Dette produkt er istandsat og er blevet testet af vores team. Læs mere

Nem at styre med display på håndtaget

10+ føde- og drikkevarer med den rigtige temperatur

  • Sikker og effektiv kogning

  • Elegant udseende, nem at bruge

  • Kapacitet på 1,7 liter familiestørrelse

10+ madvarer og drikkevarer

10+ madvarer og drikkevarer

Te, kaffe, babymad, kakao, nudler og meget mere kan genopvarmes ved forskellige temperaturer. Denne kedel med temperaturkontrol har 6 temperaturindstillinger fra 40°C til 100°C for perfekt servering hver gang.

Hold varm-funktion

Hold varm-funktion

Når elkedlen har nået den ønskede temperatur, vil varmholdningsfunktionen opretholde vandtemperaturen. Det er ikke nødvendigt at koge vandet igen.

Dobbelt lag isolering for sikker brug

Dobbelt lag isolering for sikker brug

Philips Elkedel 7000 Series har et dobbelt isoleringslag, der sikrer, at den konstant er kold udenpå, samtidig med at vandet holdes varmt. Så du behøver ikke at vente på, at elkedlen køler ned på ydersiden.

Tekniske specifikationer

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