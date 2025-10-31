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Udforsk det komplette morgenmadssæt
Varme drikke på din måde
Stilfuldt design
Udforsk det komplette morgenmadssæt 3000 Series med matchende brødrister og kaffemaskine.
Med en kapacitet på 1,7 liter kan du nemt lave alt fra te til nudler til hele familien.
Det flade varmeelement i rustfrit stål er skjult for hurtig kogning og nem rengøring. Hold vandet friskt og rent før, under og efter hvert brug.
4.5
ud af 5
197
Anmeldelser
91%
anbefaler dette produkt
nohailajar_3633
31/10/2025
Norge
Kjempe fin og praktisk
[Denne anmeldelsen ble samlet inn som en del av en kampanje.] Kjempe fin og lett å ta i bruk! Lyser opp og den er lett, men samtidig av høy kvalitet. Kan koke opp mye vann og varmer det helt perfekt, noe jeg definitivt hadde kjøpt. Elsker!!!
Denne anmeldelse blev foretaget for Philips hurtigkoker i 3000-serien
Denne anmeldelse blev foretaget for Philips hurtigkoker i 3000-serien
helenes20_3379
16/01/2025
Norge
Nydelig design
[Denne anmeldelsen ble samlet inn som en del av en kampanje.] Denne likte jeg veldig godt! For det første er den veldig pen å se på, og gjør seg godt på kjøkkenbenken. Der er også effektiv, og varmer opp vann mye raskere enn jeg hadde trodd!
Denne anmeldelse blev foretaget for Philips hurtigkoker i 3000-serien
Denne anmeldelse blev foretaget for Philips hurtigkoker i 3000-serien
kennethl21_1833
30/12/2024
Norge
Lekkert design og brukervennlig
[Denne anmeldelsen ble samlet inn som en del av en kampanje.] Denne vannkokeren er helt genial! Den blir hyppig brukt her i hus til vannkoking og når vi skal feks lage te eller kakao så står det bra oppmålt enten antall liter eller antall kopper med vann som vi skal fylle det opp til. Lekkert design og stilig med lyset i bunn som lyser opp! Veldig fornøyd og lett å bruke! Kan varmt anbefale denne
Denne anmeldelse blev foretaget for Philips hurtigkoker i 3000-serien
Denne anmeldelse blev foretaget for Philips hurtigkoker i 3000-serien