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  • Nye varme drikke, hver dag
  • Nye varme drikke, hver dag
  • Nye varme drikke, hver dag
  • Nye varme drikke, hver dag
  • Nye varme drikke, hver dag
  • Nye varme drikke, hver dag
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  • Nye varme drikke, hver dag
  • Nye varme drikke, hver dag
  • Nye varme drikke, hver dag
  • Nye varme drikke, hver dag
  • Nye varme drikke, hver dag

3000 SeriesPhilips elkedel

HD9411/70

4.5
| (197) Anmeldelser | 91% anbefaler dette produkt
Nye varme drikke, hver dag
Lav varme drikke med Philips elkedel 3000 Series. Nem tilberedning takket være kapaciteten på 1,7 liter og indikatoren for vandgennemstrømning. Det stilfulde design giver et moderne præg til ethvert hjem.
Se alle fordele

Alt fra te til nudler, tilberedt på den måde, du kan lide det

Nye varme drikke, hver dag

  • Udforsk det komplette morgenmadssæt 3000 Series

  • Varme drikke på din måde

  • Stilfuldt design

Komplet morgenmadssæt med brødrister og kaffemaskine tilgængeligt

Komplet morgenmadssæt med brødrister og kaffemaskine tilgængeligt

Udforsk vores komplette morgenmadssæt 3000 Series med matchende brødrister og kaffemaskine. Designet til at starte din dag med stil!

Kapacitet på 1,7 liter til hele familien

Kapacitet på 1,7 liter til hele familien

Med en kapacitet på 1,7 liter kan hele familien nyde alt fra te til nudler.

Hurtig kogning og nem rengøring takket være det flade varmelegeme

Hurtig kogning og nem rengøring takket være det flade varmelegeme

Det flade varmeelement i rustfrit stål er skjult for hurtig kogning og nem rengøring. Hold vandet friskt og rent før, under og efter hver brug.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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4.5

ud af 5

197

Anmeldelser

91%

anbefaler dette produkt

31/10/2025

Norge

Norge

Kjempe fin og praktisk

[Denne anmeldelsen ble samlet inn som en del av en kampanje.] Kjempe fin og lett å ta i bruk! Lyser opp og den er lett, men samtidig av høy kvalitet. Kan koke opp mye vann og varmer det helt perfekt, noe jeg definitivt hadde kjøpt. Elsker!!!

Denne anmeldelse blev foretaget for Philips hurtigkoker i 3000-serien

Denne anmeldelse blev foretaget for Philips hurtigkoker i 3000-serien

16/01/2025

Norge

Norge

Nydelig design

[Denne anmeldelsen ble samlet inn som en del av en kampanje.] Denne likte jeg veldig godt! For det første er den veldig pen å se på, og gjør seg godt på kjøkkenbenken. Der er også effektiv, og varmer opp vann mye raskere enn jeg hadde trodd!

Denne anmeldelse blev foretaget for Philips hurtigkoker i 3000-serien

Denne anmeldelse blev foretaget for Philips hurtigkoker i 3000-serien

30/12/2024

Norge

Norge

Lekkert design og brukervennlig

[Denne anmeldelsen ble samlet inn som en del av en kampanje.] Denne vannkokeren er helt genial! Den blir hyppig brukt her i hus til vannkoking og når vi skal feks lage te eller kakao så står det bra oppmålt enten antall liter eller antall kopper med vann som vi skal fylle det opp til. Lekkert design og stilig med lyset i bunn som lyser opp! Veldig fornøyd og lett å bruke! Kan varmt anbefale denne

Denne anmeldelse blev foretaget for Philips hurtigkoker i 3000-serien

Denne anmeldelse blev foretaget for Philips hurtigkoker i 3000-serien

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