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Udgået
HD9940/00
Passer til HD962X-serien
Passer til HD964X-serien
Alsidig madlavning
Slip-let-belægning
Opdag alle de nye måder at grille på takket være denne Airfryer-grillpandes unikke overflade. På grund af TurboStar Rapid Air-teknologien kan du tilberede mad på langt sundere vis, fordi du kun behøver at bruge lidt eller slet ingen olie.
Den perforerede overflade leder let al overskydende fedt væk, og gør det nemt at grille.
Non-stick-belægningen gør det lige så let, at få din grillmad ud af panden, som det var at putte den deri. På den måde får du perfekt grillet mad, også når det gælder lidt mere udfordrende madvarer som fisk og grønt.
Anmeldelser
Grillpandeekstraudstyret benytter det aftagelige EasyClick-håndtag, som leveres sammen med standardkurven til Airfryer.