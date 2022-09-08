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  • For sund og velsmagende grill- og friturestegning

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Ekstraudstyr til Airfryer-grillpande

HD9940/00

For sund og velsmagende grill- og friturestegning
Få sundere og perfekt grillet fisk, kød og grøntsager med TurboStar Rapid Air-teknologi kombineret med den unikke perforerede overflade med riller! Takket være non-stick-overfladen slipper maden uden problemer, og den er meget let at rengøre!
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Kompatible produkter
Viva Collection

Viva Collection
Airfryer

HD9721/10R1

Premium

Premium
Airfryer

HD9745/90R1

Airfryer-grillpande

For sund og velsmagende grill- og friturestegning

  • Passer til HD962X-serien

  • Passer til HD964X-serien

  • Alsidig madlavning

  • Slip-let-belægning

Perforeret overflade, der giver ideel lufttilførsel, når der grilles

Opdag alle de nye måder at grille på takket være denne Airfryer-grillpandes unikke overflade. På grund af TurboStar Rapid Air-teknologien kan du tilberede mad på langt sundere vis, fordi du kun behøver at bruge lidt eller slet ingen olie.

Den perforerede overflade leder nemt det overskydende fedt væk

Den perforerede overflade leder let al overskydende fedt væk, og gør det nemt at grille.

Premium non-stick-stegepande, der gør, at din mad ikke sidder fast

Non-stick-belægningen gør det lige så let, at få din grillmad ud af panden, som det var at putte den deri. På den måde får du perfekt grillet mad, også når det gælder lidt mere udfordrende madvarer som fisk og grønt.

Tekniske specifikationer

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Grillpandeekstraudstyret benytter det aftagelige EasyClick-håndtag, som leveres sammen med standardkurven til Airfryer.