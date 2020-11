Originale Philips Energy Light-lamper

Energy Light er udstyret med originale Philips Energy Light-lamper, som leverer lys med den samme intensitet og kvalitet som naturligt dagslys. Faktisk kan den levere op til 10.000 lux, men uden at man bliver blændet. Hvis du bruger Energy Light i bare 30 minutter om dagen (du behøver ikke at sidde og kigge ind i lampen hele tiden) ved en lysintensitet på 10.000 lux, vil du mærke, at dit energiniveau og humør bliver bedre efter bare 5 dages brug.