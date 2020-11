Mere end 100 års know-how om Philips Lighting og Healthcare

Philips blev grundlagt for mere end hundrede år siden som pioner inden for prisbillige lyspærer og brugte senere vores ekspertise inden for vakuumrørsteknologi til at udvikle én af verdens første røntgenbilledbehandlingsmaskiner. Frem til i dag fremstår virksomheden som førende på verdensmarkedet inden for belysning og sundhedspleje, drevet af ønsket om hver dag at forbedre menneskers liv rundt om i verden ved at skabe innovationer, som har betydning for dig. Denne stolte arv fortsætter med EnergyUp, et nyskabende produkt, som nyder godt af Philips’ erfaring som en førende virksomhed inden for belysning, sundhedspleje og forbrugerteknologi.