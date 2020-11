Op til 400 Lux til både naturlig opvågnen og let læsning

Wake-up Light (HF 3461) giver en lysintensitet på op til 400 Lux. Det er klinisk bevist, at man behøver 250 Lux for at påvirke energihormonerne på en sådan måde, at man vågner fuld af energi. Til let læsning kræves et lysniveau på 300 til 400 Lux.