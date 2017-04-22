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Udgået

Wake-up Light

HF3461/01

3.8

| (57) Anmeldelser

1 pris

Start dagen på en behagelig måde

Wake-up Light vækker dig let og naturligt, så du vågner med lige så meget energi som på en sommermorgen. Takket være Philips' 100 års erfaring inden for lys opnår du en række medicinsk dokumenterede fordele med Wake-up Light.

Se alle fordele

Lyset, der vækker dig på en naturlig måde

Start dagen på en behagelig måde

Lys, der øges, har en positiv effekt på energihormoner

Lys, der øges, har en positiv effekt på energihormoner

Lysstyrken øges gradvist i 30 minutter før det indstillede vækketidspunkt. Lyset falder på dine øjne og har en positiv effekt på dine energihormoner, så din krop forberedes på at vågne. Det gør det mere behageligt at vågne.

Op til 400 Lux til både naturlig opvågnen og let læsning

Op til 400 Lux til både naturlig opvågnen og let læsning

Wake-up Light (HF 3461) giver en lysintensitet på op til 400 Lux. Det er klinisk bevist, at man behøver 250 Lux for at påvirke energihormonerne på en sådan måde, at man vågner fuld af energi. Til let læsning kræves et lysniveau på 300 til 400 Lux.

Tre naturlige lyde eller diskrete bip

Tre naturlige lyde eller diskrete bip

På det indstillede vækketidspunkt hører du enten en naturlig lyd eller et diskret bip. Lyden starter sagte og øges gradvist til det indstillede lydniveau i løbet af halvandet minut. Du kan vælge mellem 3 forskellige lyde: Fuglekvidder i skoven, bølgebrus eller snadrende frøer og ænder. Den gradvist øgede lydstyrke vækker dig behageligt og rart og sikrer, at du undgår en brat opvågning. Når lydstyrken når det valgte niveau, er det nemt at komme ud af sengen.

Tekniske specifikationer

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Priser

  • Billede af AWARD-612375

Anmeldelser

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3.8

ud af 5

57

Anmeldelser

22/04/2017

United Kingdom

United Kingdom

Loved this product

Amazing product as wake up light or just a beside light or radio. Can clearly see time and alarm on display. It worked beautifully for almost 8 years but now volume and light have both stopped working. I need a replacement but there's nothing out there that even compares, not even Philips current products. Very sad to know that this product is no longer on the market.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for HF3461/01 Wake-up Light

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for HF3461/01 Wake-up Light

22/04/2017

United Kingdom

United Kingdom

Loved this product

Amazing product as wake up light or just a beside light or radio. Can clearly see time and alarm on display. It worked beautifully for almost 8 years but now volume and light have both stopped working. I need a replacement but there's nothing out there that even compares, not even Philips current products. Very sad to know that this product is no longer on the market.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for HF3461/01 Wake-up Light

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for HF3461/01 Wake-up Light

04/01/2023

Suisse

Suisse

Hat den dienst quittiert

Nach 16.5 Jahren im einsatz immer mit dem richtigen Leucht mittel, hat sie gestern ihren Dienst aufgegeben. ( hat mich geweckt, ohne einstellung, und nicht geweckt wann sie sollte) aber nah so langer zuverlässiger weckzeit. wars ein top Produkt

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for HF3461/01 Wake-up Light

Dato for brug 2021-01-04

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for HF3461/01 Wake-up Light

Dato for brug 2021-01-04

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