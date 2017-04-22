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Udgået
HF3461/01
Start dagen på en behagelig måde
Wake-up Light vækker dig let og naturligt, så du vågner med lige så meget energi som på en sommermorgen. Takket være Philips' 100 års erfaring inden for lys opnår du en række medicinsk dokumenterede fordele med Wake-up Light.
Lysstyrken øges gradvist i 30 minutter før det indstillede vækketidspunkt. Lyset falder på dine øjne og har en positiv effekt på dine energihormoner, så din krop forberedes på at vågne. Det gør det mere behageligt at vågne.
Wake-up Light (HF 3461) giver en lysintensitet på op til 400 Lux. Det er klinisk bevist, at man behøver 250 Lux for at påvirke energihormonerne på en sådan måde, at man vågner fuld af energi. Til let læsning kræves et lysniveau på 300 til 400 Lux.
På det indstillede vækketidspunkt hører du enten en naturlig lyd eller et diskret bip. Lyden starter sagte og øges gradvist til det indstillede lydniveau i løbet af halvandet minut. Du kan vælge mellem 3 forskellige lyde: Fuglekvidder i skoven, bølgebrus eller snadrende frøer og ænder. Den gradvist øgede lydstyrke vækker dig behageligt og rart og sikrer, at du undgår en brat opvågning. Når lydstyrken når det valgte niveau, er det nemt at komme ud af sengen.
Priser
3.8
ud af 5
57
Anmeldelser
Fan79
22/04/2017
United Kingdom
Loved this product
Amazing product as wake up light or just a beside light or radio. Can clearly see time and alarm on display. It worked beautifully for almost 8 years but now volume and light have both stopped working. I need a replacement but there's nothing out there that even compares, not even Philips current products. Very sad to know that this product is no longer on the market.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for HF3461/01 Wake-up Light
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for HF3461/01 Wake-up Light
Fan79
22/04/2017
United Kingdom
Loved this product
Amazing product as wake up light or just a beside light or radio. Can clearly see time and alarm on display. It worked beautifully for almost 8 years but now volume and light have both stopped working. I need a replacement but there's nothing out there that even compares, not even Philips current products. Very sad to know that this product is no longer on the market.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for HF3461/01 Wake-up Light
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for HF3461/01 Wake-up Light
007 guido
04/01/2023
Suisse
Hat den dienst quittiert
Nach 16.5 Jahren im einsatz immer mit dem richtigen Leucht mittel, hat sie gestern ihren Dienst aufgegeben. ( hat mich geweckt, ohne einstellung, und nicht geweckt wann sie sollte) aber nah so langer zuverlässiger weckzeit. wars ein top Produkt
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for HF3461/01 Wake-up Light
Dato for brug 2021-01-04
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for HF3461/01 Wake-up Light
Dato for brug 2021-01-04