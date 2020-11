Vælg mellem 4 naturlige og behagelige opvågningslyde og FM-radio

På opvågningstidspunktet hører du en naturlig lyd eller den valgte radiostation. Den begynder stille og tager til i styrke i løbet af halvandet minut for at nå den valgte lydstyrke. Du kan vælge mellem fire lyde: morgenfugle i skoven, en afslappende bip-lyd, lyde fra den afrikanske jungle eller behagelige vindbjælder. Den gradvist højere lyd gør opvågningsprocessen mere behagelig og sikrer, at du aldrig vækkes abrupt.