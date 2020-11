Det eneste Wake-up Light med klinisk bevist effekt

For øjeblikket er Philips Wake-up Light det eneste, som videnskabeligt er bevist til at fungere. For at gøre Wake-up Light til det bedst mulige produkt, som virkelig vækker dig naturligt og giver dig energi, har vi udført en mængde klinisk forskning. Denne forskning blev udført af uafhængige videnskabsfaciliteter for at undersøge og påvise virkningerne ved Wake-up Light på den samlede opvågningsoplevelse. Således har vi bl. a. påvist, at Philips Wake-up Light ikke kun vækker dig mere naturligt, men også giver dig mere energi, og at den forbedrer dit humør om morgenen.