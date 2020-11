Et blødt lys viser vej i mørket

Wake-up Lights midnatslys er en funktion designet til at give akkurat nok lys, så du kan finde vej i mørke. Mens almindelige natlamper bruger et stærkt lys, giver midnatslyset et dæmpet, fint, orange lys. Dette lys' blødere tone gør, at din nattesøvn bliver forstyrret mindst muligt. Du aktiverer let midnatslyset ved at trykke to gange ovenpå apparatet. For at deaktivere funktionen, skal du blot igen trykke to gange ovenpå apparatet.