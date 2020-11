Klinisk testet

Det er klinisk dokumenteret, at Philips Wake-Up Light giver en større følelse af veltilpashed, efter at du er vågnet. En række uafhængige undersøgelser har vist, at Philips opvågningslamper giver en roligere opvågning, hvilket forbedrer humøret og gør, at brugerne føler sig friskere om morgenen. 92 % af brugerne siger, at de vågner mere behageligt af Philips opvågningslamper, og 88 % siger, at denne opvågningsmetode er bedre end deres tidligere.* Desuden siger 92 % af brugerne, at det er lettere at komme ud af sengen med Philips Wake-Up Lights.**