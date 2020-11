Vælg lys og lyd, der passer til dig

Vælg et lystema, der passer til dig – en lys, hvid solopgang på Island eller måske et rosafarvet morgengry i Caribien? Du kan også tilføje en naturlyd, omgivende musik eller din favoritradiokanal for at skabe en fredfyldt overgang fra søvn til vågen tilstand. Om aftenen vælger du et lysniveau, der passer til at læse, og gearer derefter ned med RelaxBreathe. Lyset i det oplyste ur dæmpes, når rummet bliver mørkere, og skulle du få brug for at stå op i løbet af natten, er det blot at tænde lampen for at få et blødt lyst i soveværelset.