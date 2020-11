Nem at montere, enkel at justere

At hjælpe dig med at holde fokus på din søvnbehandling betyder at gøre den så bekvem som muligt. DreamWisp er forsynet med magnetklemmer, som er hurtige og nemme at tilslutte eller frakoble. Det gør det nemt at tage masken på eller af, når som helst du ønsker det. Brugerne sagde, at de er meget tilfredse med, hvor nemt det er at bruge DreamWisp-masken.