Producerer aerosoler af ensartet høj kvalitet

Vores SideStream-nebulisator er specielt designet til at gøre dine behandlingstider så korte som muligt. Efterhånden som InnoSpire Deluxe presser luften gennem slangen, vil yderligere luft blive suget ind gennem toppen af nebulisatoren, hvor den skaber en hurtig gennemstrømning af luftbåren medicin, som du kan inhalere. Behandlinger kan være færdig på under 5 minutter.* Ensartet indgift af aerosolbehandling af høj kvalitet SideStream er konstrueret til at holde til hyppig og gentagen brug og vil fortsætte med at levere din nebulisatormedicin på effektiv vis, indtil det er tid til udskiftning.