Oplad InnoSpire fra lysnettets 230 V / 50 Hz

AC/DC-adapteren giver dig mulighed for at oplade din InnoSpire Go fra netspænding med 230 V/50 Hz. AC/DC-adapteren er beregnet til brug sammen med InnoSpire Go. Den gør det muligt at bruge InnoSpire Go, mens batteriet oplades. Se alle fordelene