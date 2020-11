Beskytter din hud

LiquiCell® er medicinsk teknologi, der hjælper med at forhindre, at hudens væv bliver strukket eller revet i stykker. Den ultratynde celle indeholder en væske, som er i konstant bevægelse, hvilket tillader din krop at glide eller flyde med et objekt - begge dele reducerer forskydninger og gnidningsmodstand i huden og forbedrer blodperfusion til vævet.