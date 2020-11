Brug sammen med vekselstrømsnetledningen HH1420/00

Afhængigt af, om man bruger en opvarmet slange eller ej, er der to strømforsyningsmuligheder til rådighed for System One 60-serien: - ekstern 80 watt strømforsyning til System One 60-serien - Ekstern 80 W strømforsyning til System One 60-serien. 80 W strømforsyningen er nødvendig for at opvarme slangen.