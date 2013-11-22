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  • Lindrer muskelsmerter
  • Lindrer muskelsmerter
  • Lindrer muskelsmerter
  • Lindrer muskelsmerter
  • Lindrer muskelsmerter
  • Lindrer muskelsmerter
  • Lindrer muskelsmerter
  • Lindrer muskelsmerter
  • Lindrer muskelsmerter
  • Lindrer muskelsmerter
  • Lindrer muskelsmerter
  • Lindrer muskelsmerter
  • Lindrer muskelsmerter
  • Lindrer muskelsmerter
  • Lindrer muskelsmerter
  • Lindrer muskelsmerter
  • Lindrer muskelsmerter
  • Lindrer muskelsmerter

Udgået

InfraPhil infrarød lampe

HP3616

3.6
| (14) Anmeldelser
Lindrer muskelsmerter
Dyb, fokuseret varme fra infrarød lampe
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Dyb, fokuseret infrarød varme

Lindrer muskelsmerter

  • 150 W

Dyb, gennemtrængende infrarød varme

Dyb, gennemtrængende infrarød varme

Infrarødt lys har vist sig effektivt til at lindre smerter forårsaget af muskelsmerter og stive led. Den komfortable varme, som det infrarøde lys skaber, trænger dybt ind i din hud, stimulerer blodcirkulationen og varmer dine muskler. Efterhånden som dine muskler lindres, løsner de sig automatisk op og afslappes. Fordi det gør vævet mere smidigt, reducerer varmen også stivheden og gør leddene mere fleksible.

Justérbar vinkel

Justérbar vinkel

Den infrarøde lampe kan nemt vippes op til 40° bagud.

On/off-knap (tænd/sluk)

On/off-knap (tænd/sluk)

Nem tilgængelig on-/off-kontakt på bagsiden af den infrarøde lampe, så du ikke behøver at tage den ud af stikkontakten efter brug.

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Anmeldelser

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3.6

ud af 5

14

Anmeldelser

2

22/11/2013

United Kingdom

United Kingdom

I love it

I have my Philips infrared lamp for a while now, using is when catch cold or have sinusitis... I really help to go back to form and safe me a lot of money in earnings making my ill leave 50% shorter every time I been unlucky to catch cold.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for HP3616 InfraPhil infrared lamp

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for HP3616 InfraPhil infrared lamp

24/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Great for relief of muscle aches and pains

If you are suffering from aching muscles or muscle pain from over exercise, cramps, muscle pulls, or whatever, the relief provided by this product is amazing!

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for HP3616 InfraPhil infrared lamp

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for HP3616 InfraPhil infrared lamp

24/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Great for relief of muscle aches and pains

If you are suffering from aching muscles or muscle pain from over exercise, cramps, muscle pulls, or whatever, the relief provided by this product is amazing!

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for HP3616 InfraPhil infrared lamp

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for HP3616 InfraPhil infrared lamp

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