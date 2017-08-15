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Udgået
HP3621
200 W
Fokuseret behandlingsområde
Infrarødt lys har vist sig effektivt til at lindre smerter forårsaget af muskelsmerter og stive led. Den komfortable varme, som det infrarøde lys skaber, trænger dybt ind i din hud, stimulerer blodcirkulationen og varmer dine muskler. Efterhånden som dine muskler lindres, løsner de sig automatisk op og afslappes. Fordi det gør vævet mere smidigt, reducerer varmen også stivheden og gør leddene mere fleksible.
3.7
ud af 5
29
Anmeldelser
Ozzie47
15/08/2017
United Kingdom
Bekræftet køber
Easy to use
Great. First time user of infra red treatment after 3 15 minute sessions pain free. Better than pain killers and lotions. Would recommend this product.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for HP3621 InfraCare infrared lamp
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for HP3621 InfraCare infrared lamp
Minou
11/08/2016
Deutschland
Bekræftet køber
TOP-Produkt
Die Infrarotlampe ist für mich ein guter Einkauf gewesen. Die Lampe ist sehr angenehm, sie ist nicht zu heiß, hilft meine Beschwerden zu lindern und ist im Moment jeden Tag in Aktion.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for HP3621 InfraCare Infrarotlampe
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for HP3621 InfraCare Infrarotlampe
efi2015
31/01/2015
Deutschland
Einfach spitze
Produkt ist sehr zu empfehlen, hat mir sehr geholfen.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for HP3621 InfraCare Infrarotlampe
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for HP3621 InfraCare Infrarotlampe