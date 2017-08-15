ProdukterSupport

Betal senere med Klarna

Registrer dig og få 75kr. rabat

Gratis fragt fra 300 DKK

30 dages fortrydelsesret

Alle serier

  • Effektiv smertelindring
  • Effektiv smertelindring
  • Effektiv smertelindring
  • Effektiv smertelindring
  • Effektiv smertelindring
  • Effektiv smertelindring
  • Effektiv smertelindring
  • Effektiv smertelindring
  • Effektiv smertelindring
  • Effektiv smertelindring
  • Effektiv smertelindring
  • Effektiv smertelindring
  • Effektiv smertelindring
  • Effektiv smertelindring
  • Effektiv smertelindring
  • Effektiv smertelindring
  • Effektiv smertelindring
  • Effektiv smertelindring
  • Effektiv smertelindring
  • Effektiv smertelindring
  • Effektiv smertelindring
  • Effektiv smertelindring
  • Effektiv smertelindring
  • Effektiv smertelindring

Udgået

InfraCare infrarød lampe

HP3621

3.7
| (29) Anmeldelser
Effektiv smertelindring
Dyb, gennemtrængende varme fra infrarød lampe
Se alle fordele

Dyb, gennemtrængende infrarød varme

Effektiv smertelindring

  • 200 W

  • Fokuseret behandlingsområde

Dyb, gennemtrængende infrarød varme

Dyb, gennemtrængende infrarød varme

Infrarødt lys har vist sig effektivt til at lindre smerter forårsaget af muskelsmerter og stive led. Den komfortable varme, som det infrarøde lys skaber, trænger dybt ind i din hud, stimulerer blodcirkulationen og varmer dine muskler. Efterhånden som dine muskler lindres, løsner de sig automatisk op og afslappes. Fordi det gør vævet mere smidigt, reducerer varmen også stivheden og gør leddene mere fleksible.

Tekniske specifikationer

Få support til dette produkt

Find ofte stillede spørgsmål, brugervejledninger, sikkerhedsoplysninger og tip

Anmeldelser

Disse anmeldelser administreres af Bazaarvoice og er i overensstemmelse med Bazaarvoice Authenticity-politikken, som understøttes af teknologi til bekæmpelse af svindel samt menneskelig analyse. Du kan finde flere oplysninger på
Kundernes meninger i form af produkt- og stjernevurderinger er nyttige for alle kunder. De giver dig mulighed for at få mere at vide om produktet og hjælper dig med at træffe en købsbeslutning. Alle kunder, der har købt et produkt online eller i en butik, kan indsende en anmeldelse

3.7

ud af 5

29

Anmeldelser

15/08/2017

United Kingdom

United Kingdom

Bekræftet køber

Easy to use

Great. First time user of infra red treatment after 3 15 minute sessions pain free. Better than pain killers and lotions. Would recommend this product.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for HP3621 InfraCare infrared lamp

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for HP3621 InfraCare infrared lamp

11/08/2016

Deutschland

Deutschland

Bekræftet køber

TOP-Produkt

Die Infrarotlampe ist für mich ein guter Einkauf gewesen. Die Lampe ist sehr angenehm, sie ist nicht zu heiß, hilft meine Beschwerden zu lindern und ist im Moment jeden Tag in Aktion.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for HP3621 InfraCare Infrarotlampe

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for HP3621 InfraCare Infrarotlampe

31/01/2015

Deutschland

Deutschland

Einfach spitze

Produkt ist sehr zu empfehlen, hat mir sehr geholfen.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for HP3621 InfraCare Infrarotlampe

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for HP3621 InfraCare Infrarotlampe

Tilmeld dig Philips' nyhedsbrev for at få eksklusive tilbud

  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.

Jeg vil gerne modtage markedsføringskommunikation – baseret på mine præferencer og min adfærd – om Philips produkter, tjenester, events og kampagner. Jeg kan nemt afmelde mig når som helst!

  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.