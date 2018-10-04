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Udgået

Airstyler

HP4674/00

4.6

| (7) Anmeldelser | 100% anbefaler dette produkt

Blankt og glat hår uden krus, hver dag

Sig goddag til glat, skinnende hår hver dag. SalonAirstylist Ion 1000 W kombinerer ionteknologi, fire stykker styling-tilbehør og professionel kraft, så du kan sige farvel til krus for altid

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Salon Airstylist Ion

Blankt og glat hår uden krus, hver dag

  • 1000 W

  • Keramisk

  • 4 tilbehørsdele

1000 W til professionelle resultater

1000 W til professionelle resultater

Denne airstyler har et 1000 W varmeelement, der skaber det optimale niveau for luftstrøm og skånsom tørrekraft.

Mere pleje med ion-behandling giver skinnende hår uden krus

Mere pleje med ion-behandling giver skinnende hår uden krus

Ionisk behandling giver mulighed for antistatisk tørring. Negativt ladede ioner eliminerer statisk elektricitet og behandler og glatter porerne i håret for at forstærke hårets glans. Resultatet er blødt og smukt skinnende hår uden krus.

Børste med indtrækkelige børstehår gør det nemt at lave krøller

Børste med indtrækkelige børstehår gør det nemt at lave krøller

Denne brugervenlige Airstyler er stylingbørste og krøllejern i eet. Børstehårene trækkes ind i børsten ved et tryk på en knap, så styleren nemt kan trækkes ud af håret. Resultatet er en helt perfekt og flot krølle.

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Anmeldelser

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4.6

ud af 5

7

Anmeldelser

100%

anbefaler dette produkt

2
1

04/10/2018

Deutschland

Deutschland

Philips airstylist ion

Für mich das beste was es gibt... Habe das neue model probiert und gleich wieder verschenkt...das alte model viel besser.. Benutze es schon seit 7 Jahren hoffe es bleibt noch lange im Sortiment habe mir bereits eines gekauft auf vohrrat...

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Salon Airstylist Ion HP4674 Styler

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Salon Airstylist Ion HP4674 Styler

16/03/2014

Suisse

Suisse

Super Produkt!

Ich benutze das immer. Kann nur weiter empfehlen!!! Habe im Aussland neu model gekauft, aber sie ist nicht so stark!

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Salon Airstylist Ion HP4674 Styler

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Salon Airstylist Ion HP4674 Styler

13/06/2013

Nederland

Nederland

zeer goed. prima in gebruik

het product bevalt me prima, zeer goed. ik kan er alle kanten mee op!

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for HP4674/00 Airstyler

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for HP4674/00 Airstyler

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