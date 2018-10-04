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Udgået
Blankt og glat hår uden krus, hver dag
Sig goddag til glat, skinnende hår hver dag. SalonAirstylist Ion 1000 W kombinerer ionteknologi, fire stykker styling-tilbehør og professionel kraft, så du kan sige farvel til krus for altid
1000 W
Keramisk
4 tilbehørsdele
Denne airstyler har et 1000 W varmeelement, der skaber det optimale niveau for luftstrøm og skånsom tørrekraft.
Ionisk behandling giver mulighed for antistatisk tørring. Negativt ladede ioner eliminerer statisk elektricitet og behandler og glatter porerne i håret for at forstærke hårets glans. Resultatet er blødt og smukt skinnende hår uden krus.
Denne brugervenlige Airstyler er stylingbørste og krøllejern i eet. Børstehårene trækkes ind i børsten ved et tryk på en knap, så styleren nemt kan trækkes ud af håret. Resultatet er en helt perfekt og flot krølle.
4.6
ud af 5
7
Anmeldelser
100%
anbefaler dette produkt
Häxli
04/10/2018
Deutschland
Philips airstylist ion
Für mich das beste was es gibt... Habe das neue model probiert und gleich wieder verschenkt...das alte model viel besser.. Benutze es schon seit 7 Jahren hoffe es bleibt noch lange im Sortiment habe mir bereits eines gekauft auf vohrrat...
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Salon Airstylist Ion HP4674 Styler
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Salon Airstylist Ion HP4674 Styler
Kuhn8002
16/03/2014
Suisse
Super Produkt!
Ich benutze das immer. Kann nur weiter empfehlen!!! Habe im Aussland neu model gekauft, aber sie ist nicht so stark!
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Salon Airstylist Ion HP4674 Styler
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Salon Airstylist Ion HP4674 Styler
mitch6
13/06/2013
Nederland
zeer goed. prima in gebruik
het product bevalt me prima, zeer goed. ik kan er alle kanten mee op!
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for HP4674/00 Airstyler
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for HP4674/00 Airstyler