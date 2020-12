Keramiske turmalinplader giver velplejet, glansfuldt hår uden krus

Turmalin er en værdifuld ædelsten med naturlige ion-egenskaber. Den viden er blevet brugt til at optimere vores keramiske glatteplader. Disse specielt udviklede plader udnytter den unikke keramiske egenskab og turmalinen til at fordele varmen perfekt over hele pladens overflade, så den kan glide jævnt og give skinnende resultater. Få en velplejet, glansfuld frisure uden krus, når du styler med keramiske turmalinplader.