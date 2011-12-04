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Udgået
Kreative frisurer, konstant pleje
Vil du vide, hvor mange forskellige måder du kan få en fantastisk frisure på? SalonMultistylist 8-i-1 har otte alsidige keramiske styling-tilbehørsdele. De er perfekte til at skabe alle de frisurer, du kan komme på... og mange flere.
Keramik er mikroskopisk glat og robust fra naturens side og er et af de bedste materialer til glatteplader. Pladerne glider ubesværet gennem dit hår og giver dig et perfekt og glansfuldt hår.
De keramiske plader glider ubesværet gennem håret og giver dig en perfekt og glansfuld frisure.
Dette tilbehør kan nemt monteres på cylinderen for at give ekstra fylde og en smuk, bølget frisure.
3.4
ud af 5
10
Anmeldelser
80%
anbefaler dette produkt
whjsmulders
04/12/2011
Nederland
Prima product
Product voldoet volledige aan de gestelde eisen waarvoor het bestemd is.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SalonMultistylist HP4696/22 Multistyler
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SalonMultistylist HP4696/22 Multistyler
Marta
21/06/2014
United Kingdom
Please put a video
Its nice but I cant use it well please put a video on net About how to use. Thanks
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for HP4696/37 Multi-Styler
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for HP4696/37 Multi-Styler
Lilw1
21/06/2014
United Kingdom
Please put a video
Its nice but I cant use it well please put a video on net About how to use. Thanks
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for HP4696/37 Multi-Styler
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for HP4696/37 Multi-Styler