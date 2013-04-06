ProdukterSupport

Betal senere med Klarna

Registrer dig og få 75kr. rabat

Gratis fragt fra 300 DKK

30 dages fortrydelsesret

Alle serier

  • Enkelt produktbillede
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24
  • Foto af alternativt produkt
  • Foto af produkt i brug
  • Foto af produkt i brug
  • Foto af emotionel fordel
  • Foto af emballage
  • Enkelt produktbillede
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24
  • Foto af alternativt produkt
  • Foto af produkt i brug
  • Foto af produkt i brug
  • Foto af emotionel fordel
  • Foto af emballage

Udgået

Multi-styler

HP4698/22

4.2

| (20) Anmeldelser | 80% anbefaler dette produkt

Mere kreative frisurer, konstant pleje

SalonSuper Stylist giver dig alsidighed, så du kan skabe den sidste nye frisure til enhver lejlighed.

Se alle fordele

Din stil med SalonSuper Stylist

Mere kreative frisurer, konstant pleje

  • SalonSuper Stylist

Multistyler i 13 dele giver uanede muligheder for styling

Multistyler i 13 dele giver uanede muligheder for styling

Alle de frisurer, du kan forestille dig, er mulige med de alsidige styling-værktøjer. Vær kreativ!

5 frisurer: glat, store krøller, slangekrøller, crepe-effekt og bølger

5 frisurer: glat, store krøller, slangekrøller, crepe-effekt og bølger

.

Den keramiske belægning er non-stick og giver en jævn varme

Den keramiske belægning er non-stick og giver en jævn varme

Den keramiske belægning har non-stick-egenskaber i forhold til dit hår, og den distribuerer varmen jævnt.

Tekniske specifikationer

Få support til dette produkt

Find ofte stillede spørgsmål, brugervejledninger, sikkerhedsoplysninger og tip

Anmeldelser

Disse anmeldelser administreres af Bazaarvoice og er i overensstemmelse med Bazaarvoice Authenticity-politikken, som understøttes af teknologi til bekæmpelse af svindel samt menneskelig analyse. Du kan finde flere oplysninger på
Kundernes meninger i form af produkt- og stjernevurderinger er nyttige for alle kunder. De giver dig mulighed for at få mere at vide om produktet og hjælper dig med at træffe en købsbeslutning. Alle kunder, der har købt et produkt online eller i en butik, kan indsende en anmeldelse

4.2

ud af 5

20

Anmeldelser

80%

anbefaler dette produkt

1

06/04/2013

Deutschland

Deutschland

Dieser Multi-Styler lässt sich auf jeden Fall weiterempfehlen

Ich bin im Internet auf dieses Produkt aufmerksam geworden und es stach mir gleich ins Auge. Es hat die fabelhafte Eigenschaft von mehreren Kombinationsmäglichkeiten mit nur einem Gerät, so kann man sich den Kauf eines z.B. zusätzlichen Glätteisens sparen. Zudem ist es eine Anschaffung, bei der das Preisleistungsverhältnis auf jeden Fall übereinstimmt. Ich würde dieses Produkt jedem weiterempfehlen, der noch nicht über derartige Geräter verfügt.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for HP4698/22 Multi-Styler

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for HP4698/22 Multi-Styler

27/08/2011

Deutschland

Deutschland

Top Gerät

Top Gerät spitzen Preis. Kann das Gerät nur weiteremfehlen. Top preis Leistungs-Verhältnis Philips halt und kein billig Müll! 1+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for HP4698/10 Multi-Styler

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for HP4698/10 Multi-Styler

16/09/2010

Deutschland

Deutschland

Super!

Ich bin mit meinem Einkauf sehr zufrieden. Es gibt viele Möglichkeiten, damit ich meine Haare style. Eine tolle Kombination. Ich empfehle auf jeden Fall ;) Danke Philips :)

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for HP4698/22 Multi-Styler

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for HP4698/22 Multi-Styler

Tilmeld dig Philips' nyhedsbrev for at få eksklusive tilbud

  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.

Jeg ønsker at modtage marketingmateriale – baseret på mine præferencer og min adfærd – om Philips' produkter, tjenester, begivenheder og tilbud. Jeg kan til enhver tid nemt afmelde meddelelserne igen!

  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.