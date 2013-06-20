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Udgået

DryCare Essential HP4935/22 Hairdryer

HP4935/22

4.8
| (5) Anmeldelser | 100% anbefaler dette produkt
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Anmeldelser

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4.8

ud af 5

5

Anmeldelser

100%

anbefaler dette produkt

3
2
1

20/06/2013

United Kingdom

United Kingdom

Best Buy

This Hairdyer is extremely good value for money Its Lightweight, easy to hold and works very well A really "Must Have" product

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for DryCare Essential HP4935/22 Hairdryer

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for DryCare Essential HP4935/22 Hairdryer

16/09/2016

Italia

Italia

Bekræftet køber

Piccolo, leggero, efficace.

Se cercate un phon piccolo ma non minuscolo, che sia leggero, facilmente portatile e comunque sufficientemente potente da asciugare anche capelli lunghi, questo è il vostro phon.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for DryCare Essential HP4935/22 Asciugacapelli

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for DryCare Essential HP4935/22 Asciugacapelli

21/08/2013

Italia

Italia

prodotto eccellente

prodotto molto buono e prezzo modico, rapporto qualità-prezzo eccellente

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for DryCare Essential HP4935/22 Asciugacapelli

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for DryCare Essential HP4935/22 Asciugacapelli

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