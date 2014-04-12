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Udgået
HP4940/00
1600 W
Sammenfoldelig
Spænding til brug i hele verden
Rejseetui
Denne 1600 W hårtørrer skaber det optimale niveau for luftstrøm og skånsom tørrekraft, så du får smukke resultater hver dag.
Den nødvendige hastighed og temperatur kan nemt justeres til at opnå det perfekte slutresultat. Tre fleksible indstillinger sikrer præcis og tilpasset styling.
Denne hårtørrer drager fordel af det sammenfoldelige håndtag. Resultatet er en lille, kompakt hårtørrer, der kan opbevares på selv de mindste steder, og som du kan have med stort set overalt.