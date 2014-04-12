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Udgået

SalonDryhårtørrer

HP4940/00

4.3
| (4) Anmeldelser
Flotte resultater, uanset hvor du er
Tag ikke hjemmefra uden denne hårtørrer. SalonDry Travel er ikke større, end at den passer ned i alle rejsetasker. Den er sammenfoldelig og brugervenlig, og dens 1600 W tørrekraft gør, at den bør stå øverst på enhver pakkeliste.
Se alle fordele

SalonDry Travel-hårtørrer

Flotte resultater, uanset hvor du er

  • 1600 W

  • Sammenfoldelig

  • Spænding til brug i hele verden

  • Rejseetui

1600 W til skånsom tørring

1600 W til skånsom tørring

Denne 1600 W hårtørrer skaber det optimale niveau for luftstrøm og skånsom tørrekraft, så du får smukke resultater hver dag.

Tre fleksible indstillinger giver mere kontrol

Tre fleksible indstillinger giver mere kontrol

Den nødvendige hastighed og temperatur kan nemt justeres til at opnå det perfekte slutresultat. Tre fleksible indstillinger sikrer præcis og tilpasset styling.

Sammenfoldeligt håndtag gør det nemt at tage hårtørreren med

Sammenfoldeligt håndtag gør det nemt at tage hårtørreren med

Denne hårtørrer drager fordel af det sammenfoldelige håndtag. Resultatet er en lille, kompakt hårtørrer, der kan opbevares på selv de mindste steder, og som du kan have med stort set overalt.

Tekniske specifikationer

Ofte stillede spørgsmål

Manualer og dokumentation

Brugervejledning

  • PDF fil, 1012.5 kB
  • 2 June 2022

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