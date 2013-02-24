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Udgået
Hårtørreren, der giver dig det ønskede resultat
Tag kontrollen over din hårtørring med SalonDry Control. 2000 W professionel tørrekraft, ionisk pleje og flere indstillinger giver fantastiske resultater - når du tørrer, sætter og styler håret.
2000 W
Denne 2000 W professionelle hårtørrer skaber en kraftfuld luftstrøm. Kombinationen af kraft og hastighed gør det nemmere og hurtigere at tørre og style dit hår.
Den nødvendige hastighed og temperatur kan nemt justeres, så du får det perfekte resultat. Seks forskellige indstillinger sikrer fuld kontrol over præcis og skræddersyet styling.
Fønnæbbet på hårtørreren fungerer ved at føre luftstrømmen gennem åbningen til bestemte områder. Dette resulterer i præcis styling og er fantastisk til opfriskninger eller til at færdiggøre en frisure.
5.0
ud af 5
1
Anmeldelse
100%
anbefaler dette produkt
DJEI
24/02/2013
Deutschland
Sehr gut! Schnell trocken! Starke Leistung!
Sehr guter Haartrockner! Ich kann ihn echt nur weiter empfehlen! Damals haben wir lange gesucht, bis wir etwas hatten, das unseren Ansprüchen entspricht. Und wir haben uns für den entschieden und die einzig richtige Wahl getroffen! Die Leistung ist sehr stark und die Bedienbarkeit simple! Insgesamt gibt es absolut nichts an dem Gerät auszusetzen und ich würde es jedem weiterempfehlen!
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SalonDry Control HP4982/00 Haartrockner
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SalonDry Control HP4982/00 Haartrockner