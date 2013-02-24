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Udgået

SalonDry Controlhårtørrer

HP4982/00

5

| (1) Anmeldelse | 100% anbefaler dette produkt

Hårtørreren, der giver dig det ønskede resultat

Tag kontrollen over din hårtørring med SalonDry Control. 2000 W professionel tørrekraft, ionisk pleje og flere indstillinger giver fantastiske resultater - når du tørrer, sætter og styler håret.

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SalonDry Control

Hårtørreren, der giver dig det ønskede resultat

  • 2000 W

Professionelle 2000 W giver perfekte resultater som hos frisøren

Professionelle 2000 W giver perfekte resultater som hos frisøren

Denne 2000 W professionelle hårtørrer skaber en kraftfuld luftstrøm. Kombinationen af kraft og hastighed gør det nemmere og hurtigere at tørre og style dit hår.

Seks fleksible hastigheds- og temperaturindstillinger giver fuld kontrol

Seks fleksible hastigheds- og temperaturindstillinger giver fuld kontrol

Den nødvendige hastighed og temperatur kan nemt justeres, så du får det perfekte resultat. Seks forskellige indstillinger sikrer fuld kontrol over præcis og skræddersyet styling.

Smalt fønnæb giver fokuseret luftstrøm

Smalt fønnæb giver fokuseret luftstrøm

Fønnæbbet på hårtørreren fungerer ved at føre luftstrømmen gennem åbningen til bestemte områder. Dette resulterer i præcis styling og er fantastisk til opfriskninger eller til at færdiggøre en frisure.

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Anmeldelser

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5.0

ud af 5

1

Anmeldelse

100%

anbefaler dette produkt

4
3
2
1

24/02/2013

Deutschland

Deutschland

Sehr gut! Schnell trocken! Starke Leistung!

Sehr guter Haartrockner! Ich kann ihn echt nur weiter empfehlen! Damals haben wir lange gesucht, bis wir etwas hatten, das unseren Ansprüchen entspricht. Und wir haben uns für den entschieden und die einzig richtige Wahl getroffen! Die Leistung ist sehr stark und die Bedienbarkeit simple! Insgesamt gibt es absolut nichts an dem Gerät auszusetzen und ich würde es jedem weiterempfehlen!

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SalonDry Control HP4982/00 Haartrockner

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SalonDry Control HP4982/00 Haartrockner

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