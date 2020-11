Eksfolieringssvamp, der forebygger indgroede hår

Satinelle Massage leveres med en eksfolieringssvamp til brug i badet, hvor du kan forberede dine ben til epilering. Jævnlig brug holder dine ben silkeglatte og hjælper med at forebygge genvækst af hår under huden (indgroede hår) udover at polere og forfine huden.