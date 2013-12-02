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Udgået

Satinelle IceEpilator

HP6495/00

4

| (1) Anmeldelse | 100% anbefaler dette produkt

Satinelle Ice Limited Edition

Den første keramiske epilator med en iskøler til at klikke på og med et massagesystem.

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Den mest nænsomme epilator fra Philips

Satinelle Ice Limited Edition

  • Hvid

Premium isafkøler med vipbart hoved

Premium isafkøler med vipbart hoved

Det patenterede is-element lindrer huden og minimerer ubehaget ved epilering. Det vipbare hoved følger alle kroppens kurver og giver optimal køling og dermed mindre smerte.

Nyt, keramisk epileringssystem

Takket være det unikke, keramiske materiale og den ergonomiske formgivning sikrer epilatorhovedet op til 20 % hurtigere* epilering. *Sammenlignet med Philips Satin Ice.

Anti-allergene pincetskiver

Det allergivenlige epilatorhoved reducerer risikoen for allergisk hudirritation og passer ekstra godt på din hud.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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4.0

ud af 5

1

Anmeldelse

100%

anbefaler dette produkt

5
3
2
1

02/12/2013

België

België

handig draadloos epileren en scheren

mijn 1e draadloze lady shave/epileerder en het is veel makkelijker dan met een snoer, opgeladen kun je hem ook meerdere keren gebruiken, dus heel handig voor vakantie, scheelt een kabel het lampje is ook handig, zeker bij het epileren

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Satinelle Ice HP6495/00 Epileerapparaat

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Satinelle Ice HP6495/00 Epileerapparaat

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