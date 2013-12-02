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Udgået
Satinelle Ice Limited Edition
Den første keramiske epilator med en iskøler til at klikke på og med et massagesystem.
Hvid
Det patenterede is-element lindrer huden og minimerer ubehaget ved epilering. Det vipbare hoved følger alle kroppens kurver og giver optimal køling og dermed mindre smerte.
Takket være det unikke, keramiske materiale og den ergonomiske formgivning sikrer epilatorhovedet op til 20 % hurtigere* epilering. *Sammenlignet med Philips Satin Ice.
Det allergivenlige epilatorhoved reducerer risikoen for allergisk hudirritation og passer ekstra godt på din hud.
4.0
ud af 5
1
Anmeldelse
100%
anbefaler dette produkt
monique47
02/12/2013
België
handig draadloos epileren en scheren
mijn 1e draadloze lady shave/epileerder en het is veel makkelijker dan met een snoer, opgeladen kun je hem ook meerdere keren gebruiken, dus heel handig voor vakantie, scheelt een kabel het lampje is ook handig, zeker bij het epileren
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Satinelle Ice HP6495/00 Epileerapparaat
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Satinelle Ice HP6495/00 Epileerapparaat