Den blide vej til glat hud i lang tid

Det blide epileringssæt er en skånsom men effektiv måde at fjerne hår på. Brug epilatoren i badet for nemt at fjerne hår ved roden uden at trække i huden. Brug derefter den kølende ishandske til lindring for smuk og glat hud i lang tid. Se alle fordelene