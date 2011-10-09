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Udgået

SalonDry Control HP8183/00 Hairdryer

HP8183/00

4.2

| (16) Anmeldelser | 94% anbefaler dette produkt

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Anmeldelser

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4.2

ud af 5

16

Anmeldelser

94%

anbefaler dette produkt

3
2

09/10/2011

United Kingdom

United Kingdom

this hairdryer is powerfull and light

i decided to buy this particular hairdryer as i used one at a friends house and was very impressed with the design, power and features of it, it is far more superior than my previous hair dryer despite it being a well branded model,i especially liked the long power cord for ease of use and the weight making it a pleasure to hold for long periods of time

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for HP8183/07 Hairdryer

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for HP8183/07 Hairdryer

03/12/2013

België

België

Redelijk tevreden

Is nogal lomp, wat meer elegantie, makkelijker in de hand liggend zou beter zijn.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SalonDry Control HP8183/00 Föhn

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SalonDry Control HP8183/00 Föhn

19/08/2012

Nederland

Nederland

Het is een uitstekende föhn

Het apparaat werkt naar zoals verwacht. Het is een uitstekende föhn. Zeer zeker geen miskoop. De föhn ligt prettig in de hand en is handelbaar.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SalonDry Control HP8183/00 Föhn

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SalonDry Control HP8183/00 Föhn

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