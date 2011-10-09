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Udgået
4.2
ud af 5
16
Anmeldelser
94%
anbefaler dette produkt
andrea1961
09/10/2011
United Kingdom
this hairdryer is powerfull and light
i decided to buy this particular hairdryer as i used one at a friends house and was very impressed with the design, power and features of it, it is far more superior than my previous hair dryer despite it being a well branded model,i especially liked the long power cord for ease of use and the weight making it a pleasure to hold for long periods of time
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for HP8183/07 Hairdryer
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for HP8183/07 Hairdryer
Filip
03/12/2013
België
Redelijk tevreden
Is nogal lomp, wat meer elegantie, makkelijker in de hand liggend zou beter zijn.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SalonDry Control HP8183/00 Föhn
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SalonDry Control HP8183/00 Föhn
Tjep65
19/08/2012
Nederland
Het is een uitstekende föhn
Het apparaat werkt naar zoals verwacht. Het is een uitstekende föhn. Zeer zeker geen miskoop. De föhn ligt prettig in de hand en is handelbaar.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SalonDry Control HP8183/00 Föhn
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SalonDry Control HP8183/00 Föhn