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Udgået
Sundere tørring med innovativ sensor
Philips ActiveCare-hårtørrer er udstyret med den unikke TempPrecision™-sensor, der måler hårets temperatur og automatisk nedsætter temperaturen, når håret er tørt. Den sunde fugt bliver i håret.
2300 W
TempPrecision-sensor
Ionisk pleje
6 hastigheds-/temperaturindstillinger
Den unikke TempPrecision™-sensor måler hårets temperatur under tørring og nedsætter automatisk temperaturen, når håret er tørt. Den sunde fugt bliver i håret, så håret forbliver sundt og glansfuldt. LED-lyset øverst på hårtørreren angiver altid, når sensoren er aktiveret.
Ionisk behandling giver mulighed for antistatisk tørring. Negativt ladede ioner eliminerer statisk elektricitet og behandler og glatter porerne i håret for at forstærke hårets glans. Resultatet er blødt og smukt skinnende hår uden krus.
Det keramiske element udsender langtrækkende infrarød varme, som er en skånsom varme, der tørrer håret indefra og beskytter håret mod udtørring, uden at det går ud over hastigheden eller effektiviteten.
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4.6
ud af 5
15
Anmeldelser
100%
anbefaler dette produkt
Reinbur
07/11/2012
Deutschland
Die Eigenschaften des Gerätes sind gut überschaubar
Der Umgang mit dem Gerät ist leicht zu bewerkstelligen. Die Funktionen sind gut zu begreifen und anzuwenden,
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for HP8270/00 Haartrockner
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for HP8270/00 Haartrockner
Dominic
17/04/2012
Deutschland
Der beste Haartrockner den ich je hatte!
Ich habe heute den Haartrockner erhalten. Er sieht sehr gut aus und ist sehr hochwertig. Ich war erstaunt wie leicht er ist. Der Sensor funktionert perfekt. Man merkt wie die Temperatur niederiger wird wenn das Haar trocken ist.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for HP8270/00 Haartrockner
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for HP8270/00 Haartrockner
PaulGel58
14/12/2020
België
Al enkele jaren in gebruik
Erg tevreden van in het begin. Enkel wil verlengsnoer wat vervelend doen, maar het is nu eenmaal lang wat zijn voordelen heeft!
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for HP8270/00 Föhn
Dato for brug 2018-12-14
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for HP8270/00 Föhn
Dato for brug 2018-12-14