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Udgået

hårtørrer

HP8270/00

4.6

| (15) Anmeldelser | 100% anbefaler dette produkt

Sundere tørring med innovativ sensor

Philips ActiveCare-hårtørrer er udstyret med den unikke TempPrecision™-sensor, der måler hårets temperatur og automatisk nedsætter temperaturen, når håret er tørt. Den sunde fugt bliver i håret.

Se alle fordele

Tør dit hår, og plej det

Sundere tørring med innovativ sensor

  • 2300 W

  • TempPrecision-sensor

  • Ionisk pleje

  • 6 hastigheds-/temperaturindstillinger

100% beskyttelse mod overophedet hår med TempPrecision

100% beskyttelse mod overophedet hår med TempPrecision

Den unikke TempPrecision™-sensor måler hårets temperatur under tørring og nedsætter automatisk temperaturen, når håret er tørt. Den sunde fugt bliver i håret, så håret forbliver sundt og glansfuldt. LED-lyset øverst på hårtørreren angiver altid, når sensoren er aktiveret.

Mere pleje med ion-behandling giver skinnende hår uden krus

Mere pleje med ion-behandling giver skinnende hår uden krus

Ionisk behandling giver mulighed for antistatisk tørring. Negativt ladede ioner eliminerer statisk elektricitet og behandler og glatter porerne i håret for at forstærke hårets glans. Resultatet er blødt og smukt skinnende hår uden krus.

Mere pleje med keramiske elementer, der giver langtrækkende infrarød varme

Mere pleje med keramiske elementer, der giver langtrækkende infrarød varme

Det keramiske element udsender langtrækkende infrarød varme, som er en skånsom varme, der tørrer håret indefra og beskytter håret mod udtørring, uden at det går ud over hastigheden eller effektiviteten.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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4.6

ud af 5

15

Anmeldelser

100%

anbefaler dette produkt

3
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07/11/2012

Deutschland

Deutschland

Die Eigenschaften des Gerätes sind gut überschaubar

Der Umgang mit dem Gerät ist leicht zu bewerkstelligen. Die Funktionen sind gut zu begreifen und anzuwenden,

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for HP8270/00 Haartrockner

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for HP8270/00 Haartrockner

17/04/2012

Deutschland

Deutschland

Der beste Haartrockner den ich je hatte!

Ich habe heute den Haartrockner erhalten. Er sieht sehr gut aus und ist sehr hochwertig. Ich war erstaunt wie leicht er ist. Der Sensor funktionert perfekt. Man merkt wie die Temperatur niederiger wird wenn das Haar trocken ist.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for HP8270/00 Haartrockner

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for HP8270/00 Haartrockner

14/12/2020

België

België

Al enkele jaren in gebruik

Erg tevreden van in het begin. Enkel wil verlengsnoer wat vervelend doen, maar het is nu eenmaal lang wat zijn voordelen heeft!

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for HP8270/00 Föhn

Dato for brug 2018-12-14

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for HP8270/00 Föhn

Dato for brug 2018-12-14

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  • Tidlig adgang til udsalg.
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