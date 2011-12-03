Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Tilmeld dig nu
Få tidlig adgang til vores Black Friday-udsalg
11
d
Dage
15
h
Timer
52
m
Minutter
42
s
Sekunder
Udgået
Naturligt blødt med fylde
Denne Philips-styler giver dig mulighed for at skabe det naturlige, glatte look med den helt rigtige volumen til dit hår. Hurtigt, blidt og nemt.
Perfekt spændingskontrol giver dig den rigtige spænding mellem de keramiske plader og håret, så du kan opnå en smuk og elegant frisure, der forstærker dit hårs naturlige fylde.
.
Digitale varmeindstillinger gør det nemt hurtigt at vælge den funktion, du har brug for, eller justere stylingtemperaturen via det digitale display. Dette gør det muligt at vælge den perfekte temperatur alt efter hårtype og behov. Resultatet er perfekt styling ved et enkelt tryk på en knap.
Find ofte stillede spørgsmål, brugervejledninger, sikkerhedsoplysninger og tip
4.0
ud af 5
5
Anmeldelser
80%
anbefaler dette produkt
corriekoolhof
03/12/2011
Nederland
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for HP8297/00 Straightener
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for HP8297/00 Straightener
23/02/2011
España
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for HP8297/00 Straightener
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for HP8297/00 Straightener
kika33
08/11/2012
Italia
Questa piastra è meravigliosa
Dona ai capelli lucentezza e un volume naturale, mi piace usare sempre che posso...raccomando.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for HP8297/00 Piastra per capelli
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for HP8297/00 Piastra per capelli