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Udgået

Glattejern

HP8297/00

4

| (5) Anmeldelser | 80% anbefaler dette produkt

Naturligt blødt med fylde

Denne Philips-styler giver dig mulighed for at skabe det naturlige, glatte look med den helt rigtige volumen til dit hår. Hurtigt, blidt og nemt.

Se alle fordele

Et glattejern til naturligt glat hår

Naturligt blødt med fylde

Perfekt spændingskontrol giver elegant frisure med naturlig fylde

Perfekt spændingskontrol giver elegant frisure med naturlig fylde

Perfekt spændingskontrol giver dig den rigtige spænding mellem de keramiske plader og håret, så du kan opnå en smuk og elegant frisure, der forstærker dit hårs naturlige fylde.

Ion-behandling giver blankt hår uden krus

Ion-behandling giver blankt hår uden krus

.

Digitale varmeindstillinger sikrer et superglat resultat for alle hårtyper

Digitale varmeindstillinger sikrer et superglat resultat for alle hårtyper

Digitale varmeindstillinger gør det nemt hurtigt at vælge den funktion, du har brug for, eller justere stylingtemperaturen via det digitale display. Dette gør det muligt at vælge den perfekte temperatur alt efter hårtype og behov. Resultatet er perfekt styling ved et enkelt tryk på en knap.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

Disse anmeldelser administreres af Bazaarvoice og er i overensstemmelse med Bazaarvoice Authenticity-politikken, som understøttes af teknologi til bekæmpelse af svindel samt menneskelig analyse. Du kan finde flere oplysninger på
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4.0

ud af 5

5

Anmeldelser

80%

anbefaler dette produkt

3
1

03/12/2011

Nederland

Nederland

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for HP8297/00 Straightener

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for HP8297/00 Straightener

23/02/2011

España

España

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for HP8297/00 Straightener

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for HP8297/00 Straightener

08/11/2012

Italia

Italia

Questa piastra è meravigliosa

Dona ai capelli lucentezza e un volume naturale, mi piace usare sempre che posso...raccomando.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for HP8297/00 Piastra per capelli

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for HP8297/00 Piastra per capelli

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  • Tidlig adgang til udsalg.
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