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Udgået

Glattejern

HP8300/00

4.5
| (2) Anmeldelser | 100% anbefaler dette produkt
Professionelle resultater på en praktisk måde
Glat på din måde. Den brugervenlige og meget effektive Simply SalonStraight har keramiske glatteplader og opererer ved en professionel stylingtemperatur på 180°C.
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Simply SalonStraight

Professionelle resultater på en praktisk måde

  • SalonStraight

  • Keramisk

Keramiske plader sikrer perfekt glideevne og glansfuldt hår

Keramiske plader sikrer perfekt glideevne og glansfuldt hår

Keramik er mikroskopisk glat og robust fra naturens side og er et af de bedste materialer til glatteplader. Pladerne glider ubesværet gennem dit hår og giver dig et perfekt og glansfuldt hår.

Temperatur på 180°C for smukke resultater

Temperatur på 180°C for smukke resultater

Den høje temperatur gør det muligt at ændre formen på dit hår og giver dig det perfekte look, som om du lige har været hos frisøren.

Hurtig opvarmningstid. Klar til brug på kun 60 sekunder

Hurtig opvarmningstid. Klar til brug på kun 60 sekunder

Glattejernet har en hurtig opvarmningstid og er klar til brug på kun 60 sekunder

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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4.5

ud af 5

2

Anmeldelser

100%

anbefaler dette produkt

3
2
1

03/10/2011

United Kingdom

United Kingdom

bought for the wife:

my wife said the product was very good as she uses it for travelling ,so she is happy with it.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for HP8300 Straightener

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for HP8300 Straightener

20/03/2011

France

France

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for HP8300/00 Lisseur

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for HP8300/00 Lisseur

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