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Udgået
SalonStraight
Keramisk
Keramik er mikroskopisk glat og robust fra naturens side og er et af de bedste materialer til glatteplader. Pladerne glider ubesværet gennem dit hår og giver dig et perfekt og glansfuldt hår.
Den høje temperatur gør det muligt at ændre formen på dit hår og giver dig det perfekte look, som om du lige har været hos frisøren.
Glattejernet har en hurtig opvarmningstid og er klar til brug på kun 60 sekunder
4.5
ud af 5
2
Anmeldelser
100%
anbefaler dette produkt
maggie
03/10/2011
United Kingdom
bought for the wife:
my wife said the product was very good as she uses it for travelling ,so she is happy with it.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for HP8300 Straightener
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for HP8300 Straightener
Julinette02
20/03/2011
France
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for HP8300/00 Lisseur
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for HP8300/00 Lisseur