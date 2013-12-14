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  • Blid glatning med ion-glans
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  • Blid glatning med ion-glans
  • Blid glatning med ion-glans
  • Blid glatning med ion-glans
  • Blid glatning med ion-glans
  • Blid glatning med ion-glans
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  • Blid glatning med ion-glans
  • Blid glatning med ion-glans
  • Blid glatning med ion-glans
  • Blid glatning med ion-glans

Udgået

Care SilkySmooth

HP8333/00

4
| (1) Anmeldelse | 100% anbefaler dette produkt

1 pris

Blid glatning med ion-glans
Philips Care-glattejernet har de glatteste plader og reducerer derfor friktion markant, så du undgår, at håret ødelægges. Dit hår får en sund og flot glans
Se alle fordele

Glattejern med glatte plader

Blid glatning med ion-glans

  • Keramiske plader

  • Temperatur 140 - 220 C

  • Ionisk behandling

2 gange så blidt mod dit hår med SilkySmooth keramiske plader

2 gange så blidt mod dit hår med SilkySmooth keramiske plader

Keramik er mikroskopisk glat og holdbart fra naturens side, og derfor er det et af de bedste materialer til glatteplader. SilkySmooth-pladerne er omhyggeligt fremstillet til at forbedre glideevnen og plejeegenskaberne i keramikken, så du får perfekt skinnende hår.

Nøjagtig kontrol 220°C med variabel temperatur

Nøjagtig kontrol 220°C med variabel temperatur

Mere pleje med ion-behandling giver skinnende hår uden krus

Mere pleje med ion-behandling giver skinnende hår uden krus

Giv dit hår øjeblikkelig pleje med ion-behandling. Negativt ladede ioner eliminerer statisk elektricitet, behandler og glatter håret for at forstærke hårets glans. Resultatet er hår, der skinner smukt, er glat og uden krus.

Tekniske specifikationer

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Priser

  • Award image AWARD-612375

Anmeldelser

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4.0

ud af 5

1

Anmeldelse

100%

anbefaler dette produkt

5
3
2
1

14/12/2013

España

España

perfecta

plancha perfecta en cuanto a calidad precio. la uso todos los dias y la tengo hace años, ahi sigue como nueva. y el pelo impecablemente liso me encanta!!

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for HP8333/00 Care SilkySmooth

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for HP8333/00 Care SilkySmooth

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