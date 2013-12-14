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Gratis fragt fra 300 DKK
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Udgået
Keramiske plader
Temperatur 140 - 220 C
Ionisk behandling
Keramik er mikroskopisk glat og holdbart fra naturens side, og derfor er det et af de bedste materialer til glatteplader. SilkySmooth-pladerne er omhyggeligt fremstillet til at forbedre glideevnen og plejeegenskaberne i keramikken, så du får perfekt skinnende hår.
Giv dit hår øjeblikkelig pleje med ion-behandling. Negativt ladede ioner eliminerer statisk elektricitet, behandler og glatter håret for at forstærke hårets glans. Resultatet er hår, der skinner smukt, er glat og uden krus.
Priser
4.0
ud af 5
1
Anmeldelse
100%
anbefaler dette produkt
PEKYANA
14/12/2013
España
perfecta
plancha perfecta en cuanto a calidad precio. la uso todos los dias y la tengo hace años, ahi sigue como nueva. y el pelo impecablemente liso me encanta!!
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for HP8333/00 Care SilkySmooth
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for HP8333/00 Care SilkySmooth